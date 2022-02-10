【強制檢測】多區檢測站現長龍長者清晨排隊　黃大仙街坊跨區檢測：天未光就出門口

▲ 多區檢測站現長龍長者清晨排隊。

本港第五波疫情嚴峻，全港多處被納入強制檢測範圍，多區的社區檢測中心大排長龍，不少街坊天未光便排隊等候檢測，有住在馬鞍山網民在社交平台上分享，指街坊清晨5時便到場排隊。

不少網民在社交平台分享各區排隊輪候強檢的情況。有網民於facebook群組「馬鞍山之友」分享，指聽聞有街坊清晨5時便已前來排隊，從照片可見，檢測站大排長龍，有街坊攜帶摺凳排隊等候。

另外，在將軍澳、大埔等，亦有市民天未光便排隊等候強檢，當中更不乏長者，不少市民都表示，在寒冷天氣下苦等數小時強檢，隨時會「凍病」，又嘆「點解香港人要咁慘？」。

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亦有市民向TOPick分享到社區疫苗接種中心取即日籌的情況。許太今日清晨抵達界限街體育館，為60多歲的爸爸排隊拎即日籌，她指自己6點20分到達，前面已經有3個人在排隊。

向來上下午班的許太表示，自己上一次天未光出門口，已經是兩年前要早起去機場出發旅遊，等了約兩個小時，8點鐘才正式打針。

我同我爸入去，我望佢打完等的位置，預計佢前面就打了一百多人了！

許太指，爸爸之前一直擔心打針後會出事，因此一直都拒絕打針，直至政府宣布疫苗通行證，爸爸考慮到出入超市及街市都要出示疫苗證明，逼不得已下才同意打針，她原本為爸爸預約但要等到3月1日，最後選擇排隊拎即日籌。

她更提醒輪候即日籌的長者，若安心出行中有強制檢測通知，職員會要求出示報告呈陰性才能獲許進入接種疫苗，她見到今早有些老人家排了一個多小時隊，才被告知由於有強檢通知而無法進入，白行一趟。

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責任編輯：羅嘉欣