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【第五波疫情】當局或安排爆疫安老院舍原址檢疫　將提供額外財政支援

社會 12:05 2022/02/10

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當局或安排出現確診的安老院舍，在合適的情況下在原址檢疫。（資料圖片）

本港爆發第五波疫情，勞工及福利局局長羅致光今日（10日）表示，自1月23日至今累積有逾10間院舍有院友或員工確診，社署與衞生當局正檢視院舍院友檢疫設施的使用情況，合適的情況下或安排院友在原址檢疫，當局將向有關院舍提供額外財政支援。

羅致光表示，由於社區上的感染個案仍在增加，預期出現感染的院舍數目短期內亦會增加，社署與衞生當局正密切注視，供院舍院友檢疫設施的使用情況和備用方案，包括在合適的情況下，安排院友在原址檢疫。他又提到，社署已向全港的安老院及殘疾人士院舍，派發快速測試劑。

羅致光說，社署計劃稍後向實施原址檢疫的院舍，提供額外的財政支援，待敲定詳情後便會公布。他又感謝全港4萬多名在院舍服務的員工，在疫情期間緊守崗位、照顧院友，當局及社署希望在第六輪「防疫抗疫基金」中，為他們提供一些津貼打氣。

一文看清強制檢測方法及途徑：https://bit.ly/3stkd4p

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記者：黃悅晴

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