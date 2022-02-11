【香港小姐】與張曼玉同屆港姐榮升外婆　譚錦芳移居加國成星級地產經紀

▲ 與張曼玉同屆的青春小姐譚錦芳，移居加國發展事業，在地產行業屢獲Sales Achievement Award。

無綫（TVB）的劇集《青春不要臉》掀起許多人的舊日回憶，包括劉穎鏇扮張曼玉參選83年的香港小姐得到亞軍，而鏡頭冠軍仍然是楊雪儀、季軍仍然是李月芙，連青春小姐譚錦芳也一一重現熒光幕。

事隔39年，青春小姐譚錦芳已榮升婆婆，有一名5歲的外孫女，但相比當年皮膚烏卒卒屢被燈光師投訴，今天的譚錦芳更加成熟具韻味，而且更在地產行業屢獲Sales Achievement Award。

當年20歲的譚錦芳參加香港小姐，大家以為常見的答案是：「趁青春留下美好的回憶」？錯！原來她當初參加香港小姐，是因為老闆提議。「我那時候在Phillip Wain健美集團工作，當老闆的私人助理兼做公關。那次開會老闆問我有甚麼promotion提議，我說不如下次會議傾，但他突然說：『不如你去參加Miss Hong Kong！』」

那年代香港小姐選舉是城中盛事，但譚錦芳的爸爸當年在日本工作，她怕自己那麼高調出鏡，父親不會贊成，遂推卻老闆的一番好意。「『那即刻打長途電話去問你爸爸吧！』那時候打長途電話好貴，老闆這樣說便試打，爸爸的回覆是既然你老闆叫到，你便去玩下啦！」

事實上，譚錦芳真的以玩票心態參加香港小姐。

見到咁多靚女都有點猶豫，張曼玉肯定是好起眼，還有李月芙。其實我還有和一位朋友Flora一起參加，她好靚好classic，可惜男朋友不准她參加要退選，不然她肯定得第一。

因此，當譚錦芳知道自己獲選為青春小姐那一刻，確實感到驚訝，而且她從來也沒有加入娛樂圈的念頭。「我在Phillip Wain工作幾好啊！自己又喜歡，但因為要履行TVB一年的合約，又要返Phillip Wain，兩邊兼顧太辛苦了，捱了4個月便辭職。」

皮膚黝黑被燈光師投訴

譚錦芳說無綫有找她去明珠台試鏡，但她有自知之明。

我又不識拍戲，講嘢又麻麻地，最重要是我那時候做很多運動，曬到很黑，其實我細細個已經有人以為我是菲律賓人。

▲ 當年參加選美，穿著白色旗袍，對比之下，更顯得一身皮膚黝黑。（網上截圖）

她說在熒光幕見到自己好黑，只露出極之潔白的牙齒，相信其他人看到都無胃口。

我後來移民溫哥華，在Fairchild TV主持節目，打燈師傅見到我就發脾氣：「你可唔可以唔好晒到咁黑，打唔到燈啊！」尤其是嘉賓如果皮膚好白的話，就更難打燈。

因此當選那一年，「烏卒卒」的譚錦芳除了履行港姐的職務到社區探訪外，主要的工作就只有教電視台同事又或者上《香港早晨》教健身操。

▲ 昔日譚錦芳結婚時，一眾港姐也有到賀，如鍾子綸及高麗虹等。（圖片：被訪者提供）

寧做普通人不入娛樂圈

一直覺得不做娛樂圈是對的譚錦芳，相比同屆的香港小姐，很快就拍拖結婚生女。女兒在86年已出生，之後92年就移民加拿大，絕跡娛樂圈。那譚錦芳有沒有後悔參加香港小姐呢？

後悔就沒有，換轉是今天就未必會參加。如果女兒和我講想參加香港小姐，我會和她說：「做普通人好一點。」

因為譚錦芳最初移民除了家人在溫哥華外，朋友不多，因此她答應在當地主持節目，幫助自己熟習當地的生活，結果又多了人認識她。

我和女兒好似樣，試過女兒出街，有人問她：「你媽是否譚錦芳？」大家實在好記性，雖然不是討厭，但覺得無咁的需要讓人認識。

喜歡加拿大簡單生活

已移民溫哥華30年的譚錦芳，因為喜歡簡單樸素的生活，所以覺得與香港的距離愈來愈遠。「最初我先生是做太空人，我就一年也會返香港一次，後來兩夫妻感情轉淡，離婚後我十幾年都無返香港，近10年只是返過香港兩次。」當她愈適應加拿大的生活，就愈發覺與香港脫節。

我記得有一次97前後返香港，我發覺我的girlfriend不是講手袋、首飾、靚衫，就是講買股票、搵錢，好物質，講的話題都唔啱我。

她最初來到加拿大，除了兼職幫電視台錄製節目外，還讀了一個美容課程，開了一間美容院。「就算我不是落手落腳做，這裏甚麼也要考牌。」加拿大的生活簡單，每天都是返工放工，但由於她聘請的員工都只是廿多歲，譚錦芳與她們很投契。後來她認識了現任丈夫Brian Flagel，他準備退休，加上有人想洽購她的美容院，便勸她不如出售。

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由開美容院到地產經紀

「奇妙的是我有一個朋友，覺得我應該要去做地產，因為好玩、好做、回報大，覺得很適合我。」結果她不做美容院又走去考經紀牌，一做便十多年。不計國際性品牌，譚錦芳入職的這間本土地產公司Macdonald Realty在當地數一數二，幾百名的經紀，每年只有廿多人獲得Sales Achievement Award的獎項，而譚錦芳差不多年年獲獎。

問她成功的原因？答案是：「忠誠！」

好多經紀為了賺錢，不去check history又或者check下有無問題，只是叫客人求其買一間，我很多時候叫他們唔好買。買樓是一生人其中最大的投資，如果間屋漏水、爛屋、死過人，又或者無發展機會，買來做甚麼呢？

正是因為這個原因，譚錦芳有許多客人都會再回頭找她做樓宇買賣。

她覺得做地產經紀，是一個有趣的行業，每一間屋都不同，不同地方、建築、不同買家賣家，所以可以學到很多東西。

做地產經紀要勤力為客人設想，年輕人買樓許多時候都要父母幫忙，最重要是價錢；老人家就不同了，如果他們想換樓，就要找無咁多樓梯、上落車或搭車方便、買餸又要方便等等。

▲ 譚錦芳與Brian Flagel再婚，他有一子（後右三）已婚有孫，她亦做了婆婆，有個5歲大的外孫女（前左一）。（圖片：被訪者提供）

現時溫哥華的樓市瘋癲，需求多，供應少，很難找到心水房屋，因此譚錦芳覺得要耐心等待。

我會勸客人，如果間屋還好，可以不賣就不賣，因為會買唔返。

今年已「登六」的譚錦芳，老公曾笑她：「睇你都無咁快退休！」事實上屬虎的她，只要一天能工作，也會做到不能做為止。

記者：何小雲