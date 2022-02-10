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【娛圈秘聞】爆王祖藍不滿C君任TVB高層　鄧兆尊出橋出錢為開電視撼大台

娛樂 15:18 2022/02/10

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熱門 疫苗通行證 第五波疫情 鐵拳英雄 升中面試 殭屍校園 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄 兒童健康 超市大搜查

近日政府宣布再收緊防疫政策，禁止兩個家庭以上進行跨家庭聚會，擁有3位女朋友的鄧兆尊受到關注。不過身為「時間管理大師」，鄧兆尊仍然可以抽出時間作客YouTube頻道受訪。

昨日（2月9日）鄧兆尊任YouTube頻道《田豪祖三寶》嘉賓，爆料指王祖藍不滿C君（鄭詩君）獲派任無綫J2台創意總監，又自爆向開電視提供好橋開新節目力撼TVB。

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鄧兆尊享齊人之福

政府日前再次收緊防疫政策，禁止兩個以上家庭在私人地方聚會，擁有三個女朋友兼能享「齊人之福」的鄧兆尊再度受到關注，藝人趙學而更在網上開Post標記對方向他「請教」。

昨日鄧兆尊應好友的「召喚」，到YouTube頻道《田豪祖三寶》接受貴花田、曾志豪及王耀祖的訪問，席間問到他有關限聚令的問題，他笑指趙學而幫他提高人氣，又反召趙學而現身叫她親身說法：「問佢做乜搞啲麻煩俾我。」

（影片截圖）

力撐曾勵珍

接著，一向非常關心娛樂圈動向的鄧兆尊講起，近日傳出有關TVB高層的不和傳聞。

與曾勵珍屬多年好友的他力撐對方，指她外表雖惡，但其實是個非常好的人，知道有些演員需要養家，就把他們安排到經常能出鏡的《開心速遞》劇組內：「因為《愛‧回家》是個長期出糧的地方。」

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（資料圖片）

祖藍C君不和？

兆尊認為，其實王祖藍、曾勵珍與樂易玲都是為TVB著想：「珍姐管演員、樂小姐管人力資源、祖藍是創意官靠他的人脈負責北上賺錢，TVB就交由他們自己搞，所以就多了個『肥仔』C君來幫手（任J2台節目創意總監）。」

此外，兆尊再爆料稱：「聽聞祖藍因而有不滿，是幕後人員跟我說的。」

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開電視推新節目

爆開有條路，鄧兆尊又再爆料，指香港開電視即將推出全新的派錢遊戲節目，有望力撼TVB。

兆尊表示，此節目構想是由他向開電視提出：「本來是Sell給TVB，說每集派出50萬，我負責出一成，目的是想為市民謀福利，與民同在、體恤民情。現在的香港人好慘，不想香港人繼續愁眉苦面。」

撰文 : TOPick柴犬出動

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