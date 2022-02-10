【買餸平台】一文睇清8個買餸平台輕鬆買餸 附折扣優惠詳情

▲ TOPick為大家搜羅8個買餸平台及APP。

本港第五波新冠肺炎疫情爆發，感染個案過千宗，疫情下夜晚禁堂食，市民多了機會自己預備一日三餐，TOPick為大家搜羅8個買餸平台及APP，大家足不出戶都可買餸，減少感染的機會。

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1. Jou Sun：農場直送食材

此平台從50個本地農場及進口商選購超過1500種貨品，包括數百款農場直送食材，貨品種類有肉類、蔬菜、海鮮及麵包等等，現時購買滿$300可享免費送貨，今日買，明天就可收到。現在首次購物，更可獲9折優惠！

優惠：買滿$300即免運費、首次購物，可享9折優惠！成為會員可買滿$250即免運費，還送兩張優惠劵！

網址：https://www.jousun.com/ch/

2. Oisix：日本直送食材

Oisix主打日本直送優質食品，產品會表明產地，所有肉類絕無打激素、荷爾蒙、瘦肉精等等，亦配備監管及檢測，令用家食得放心又安全。

其中Ｏisix Weekly是每星期定期送貨服務，購物車上的貨品每星期自動更新，用家可按自己喜好搭配食物，省時又方便。

優惠：現時登記成為會員可獲贈3張$100優惠券（買滿$600即可使用）、60天冷凍通行證、送2張免運費優惠劵（消費滿$450即可使用免除$38運費）。

網址：https://hk.oisix.com/

3. 本地魚菜直送：本地蔬菜及鮮魚

此APP由蔬菜統營處推出，提供訂購新鮮本地有機，信譽蔬菜、水耕菜苗及鮮魚，想食用本地蔬菜和鮮魚的話可考慮此APP。

優惠：買滿$300，可享免費送貨服務，現凡買滿$600即送洛神花乾一盒、滿$800即送本地紅蝦乾一包及滿$1000即送本地有機蜜糖一支。

4. 豐登田園：本地新鮮食材及内地特色農產品

豐登田園整合進口及香港本地新鮮食材，以及内地特色農產品，採購各地食材，提供一站式採購服務。

優惠：買滿$468元即可享免費送貨服務，不滿$468需添加80元運費、新注冊會員可領88折優惠劵、及積分兌換優惠，消費1元可纍積1分積分，積分可換作優惠劵。

網址：https://www.richerland.com/

5. 妳想煮意：新鮮餸盒送上門

「妳想煮意」是一間專門聘請婦女設計及製作即煮餸盒的社企，客人購買餸盒後可以立刻煮食。

餸盒為預先洗切醃好的新鮮食材，客人在網上下單及付款後，商店會安排送貨服務，烹煮10至15分鐘即可食用，非常容易便可煮到新鮮的住家飯。

用家需注意，每張單最低消費為280元。

優惠：商店每個月會推出月票，月票包括一星期七餸一湯及每星期送貨一次服務，以開始接受訂購的三月月票為例，售價為$2,250。現購醃肉包則可獲85折。

網址：https://www.festyle.hk/

6. Fresh To Go：餸菜包飲食宅配公司

Fresh To Go為網上餸菜包的飲食宅配公司，會預先將食材洗、切、調味，大家只需依照附上的簡易食譜烹煮，15分鐘便能煮好三餸一湯。除了餸菜包送上門之餘，Fresh To Go還會提供蔬果、肉類及海鮮等食材。

另外還提供打邊爐、BBQ、坐月膳食、寄賣優質食材及自家製產品，讓大家安坐家中都可以享用晚餐，新手媽媽在疫情期間坐月，都可以無憂無慮享用補身湯水與菜式。

大家可於網上或電話下單，上午11點前下單，即日下午便會送上。星期日及公眾假期，需提前一天提交訂單。

優惠：消費滿$350，即可享免費送貨服務、1 FreshDollar = HK$1，付款時可選擇以FreshDollar支付部分交易金額。

網站：https://freshtogoplus.com/

7. CookEasy：方便餸菜包和各式食品

CookEasy煮餸易為東華三院屬下的社會企業，為香港人製作新鮮優質的方便餸菜包和各式食品，同時為殘疾人士提供就業和培訓機會，聘用40位同事，當中約六成為殘疾人士。

CookEasy的主要業務除了製作及送遞餸菜包，亦會提出膳食、餐飲或CSR方案。

早上10時前下單，可享即日送貨。

優惠：購物滿HK$500可享免費送貨，低於HK$500須支付HK$100運費、登記成為會員及作首次惠顧 ，可享下次購物減HK$30優惠一次。

網站：https://cookeasy.tungwahcsd.org

8. Green Common：素食餐飲

素食者亦有素食平台可以買餸！Green Common平台有多種素食，引入以植物為本的食材，採購不含肉類食品。

素肉、素芝士和素乳酪等純素食品均有發售，產品都會列明營養成份資料，對麩質、蛋或奶敏感的人士、素食者或健身人士都可以安心食用。網站亦有素食食譜，大家可以在家煮出素食餐！

優惠：購物滿HK$350可享免費送貨、下載Green Common App，可享總值超過$200優惠劵、原箱購物低至52折優惠。

網站：https://www.greencommon.com/

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