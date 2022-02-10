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【虐待兒童】童樂居虐兒案職員知情不報　鄭丹瑞︰阻擋不了世人對你的審判

育兒經 12:43 2022/02/10

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童樂居虐兒案職員知情不報，鄭丹瑞認為「阻擋不了世人對你的審判」。

「由拉兩個，到拉咗幾十個，幾乎佔咗三分一到一半童樂居嘅職員，到底高層知唔知呢？係知道而隻眼開隻眼閉？呢啲唔係正常有良知者嘅所為；如果係唔知，而任由佢哋嘅下屬肆意妄為，虐待唔識得反抗嘅無辜小朋友，就係佢哋嘅無能、失職。」好事之徒咬牙切齒地說︰「我唔止覺得齒冷，更加覺得心寒，任何一個只要稍有良知嘅人，又或者自己屋企有小朋友，都唔會咁樣做。」

我記得一九八八年，曾經看過一齣由影后茱迪科士打主演的電影《暴劫梨花》（The Accused），影片取材自一九八三年三月六日，發生在麻薩諸塞州新貝德福德鎮的一宗強姦案。影片探討受害人被輿論公眾審判的第二度傷害，遭受強姦的受害人反被指摘，而影片帶給我最震撼的信息是︰那宗強姦案的案發現場是一間酒吧，現場有很多人，一起起哄，為加害者助拳壯膽，讓加害者更加肆無忌憚；而受害者，則無處可逃。

最新影片推介︰

《暴劫梨花》跟童樂居，兩者當然完全風馬牛不相及，但在酒吧圍觀這宗強姦案發生的路人甲乙丙，跟童樂居一班知情不報、任由當值職員虐打孩子的部分知情職員，又有太多相同的地方。「我自己無份參與，總之我無做，我無犯罪，其他人做啲乜嘢，我唔理得咁多，我只係做自己份內嘅事。」你明知道有虐兒惡行發生，但選擇轉身離開；放心，法律上，你當然無罪，但你卻阻擋不了世人對你的審判。

全文刊於《經濟日報》，原題為「審判」。

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撰文 : 鄭丹瑞

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