【Ghost Doctor】Rain+金汎自揭減肥操肌秘訣　不用捱餓塑身飲食餐單大公開

Rain、金汎、Uie主演的醫療題材得來又帶點靈異元素的韓劇《Ghost Doctor》。當中，39歲Rain與32歲金汎穿起醫生靚仔有型，兩位男神同樣擁有皆擁有「穿衣顯瘦，脫衣有肉」的fit爆身型，要練出一排「朱古力」可真下了不少苦功，要入運動及飲食入手！

Rain一日只吃兩餐

出道至今一直享有「韓國舞王」之稱的Rain，多年來憑高挑精實的身材吸引萬千女粉絲。

已踏入不惑之年的他，平時毫不吝嗇在社交平台分享生活照，經常大晒腹肌、人魚線；他曾分享每當需要減肥，就會在飲食方面著手，只吃午餐和晚餐，多選吃海鮮、雞肉與牛肉，再搭配蔬果。

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斷食配合健身

Rain對於進食時間的要求十分嚴謹和規律，早上起床後先喝兩杯溫水，當踏入中午12點就進食午餐，晚餐則於5點開始，之後時間就禁止進食，中間幾乎有接近18小時斷食。

當然還需借助健身配合，Rain慣常採用高強度的TABATA，早前他曾在個人頻道與大家分享，一次做30分鐘就有減脂和鍛鍊肌肉的效果，如此強勁的減肥招式，難怪他至今仍可保持最佳狀態。

▲ Rain

金汎成功減走22磅

至於現年32歲的金汎，15年前出道時就獲封「花美男」稱號，熱愛運動的他在跆拳道和足球方面都實力非凡，曾獲韓國專業的跆拳道選手與教練稱讚！

為了追求更極致的身型，金汎健身之餘，更嘗試每日在健身室和家之間來回跑，飲食菜單只以香蕉、番薯、咖啡為主，成功減走22磅。

不過，金汎因為減肥過度而影響健康，被證實患上常見於40、50歲的退化性膝關節炎，所以需要以此為鑑，切記按個人能力尋找適合自己的減肥方法。

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