【利是豐收】公屋保安大晒𢭃住戶利是逾$2萬　網民讚應得：一年來的工作肯定

▲ 公屋保安大晒𢭃住戶利是逾$2萬。

新年期間，各行各業中，有不少人認為保安員是𢭃得最多利是，有名從事公屋保安的網民在初七（7日）率先拆利是，開心分享利是戰績，引證了以上說法。不少人很羨慕他，更相信他是盡忠職守好保安，才會獲住戶大派利是表揚他。

公屋保安人日拆利是

該名網民於8日（星期二）在「香港討論區」發帖，標題為「做保安的我。人日拆利是日」，他在帖文分享了3張圖片，展示了大量新年利是封；又有整齊地將拆開利是的銀紙排好，有$10、$20、$50及$100紙幣，當中最多是廿蚊紙，事主需用2條橡筋才能綑綁好一大疊，其次最多是十蚊紙，而最少是一百蚊紙，目測不到10張；另一張相是一個白色膠袋裝滿了利是吉封。

▲ 一名公屋保安在初七拆利是。（圖片：香港討論區）

事主很滿意今年𢭃新年利是的數量與金額，同上年逗差不多，他感謝住戶︰「做保安的我，真係多謝住戶新年快樂、身體健康。多謝！」他透露自己是任職公屋的保安，直言「啲住戶比較闊佬」、「公屋戶有人情味多啲」， 當中更有些住戶在利是寫了號碼，似是刻意預留給事主。

𢭃住戶利是約$2萬

起初，事主不願透露利是總數金額，「幾多就唔講啦」，但有很多網民猜測﹐「咁我估你總收5000蚊左右」，他忍不住回覆「x4啦」。有網民計數如果以公屋一層24戶、30層高計，就算每戶比20蚊都有$14,400 ，推算應該有兩三萬，事主回覆「差不多二x」。

之後有網民留言公屋有兩萬差不多，事主用一字「中」，揭曉𢭃住戶新年利是約$2萬，大豐收，如同出了雙糧。

▼ 點擊圖片放大 +3 +2

代表住客給予工作肯定

很多網民羨慕樓主，有不少分析他深受住戶愛戴，「 係住客俾你一年來工作嘅肯定」、「如果你做得好，盡忠職守係你應得嘅，而家做保安唔同舊陣時，乜嘢都要做， 人工又低， 時間又長， 一年收一次利是係應得嘅」。另有網民分享見到有婆婆會送生果給座頭保安，樓主表示自己平時生果都收唔少。

最新影片推介︰

網民更多見聞分享

▼ 點擊圖片放大 +10 +9

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載︰https://bit.ly/34FTtW9

TOPick推出「Band1學堂」，更多教育升學資訊︰https://bit.ly/3a6HT6T

【hket TV家庭台】《湊得輕鬆啲》逢周日早上10點伴你同行育兒路︰bit.ly/35z6COD

責任編輯︰王明芳