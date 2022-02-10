【校長專欄】未來教育的三核心四學習 鳳溪一小校長：建立自信和正面的價值觀

▲ 「全人發展」、「價值觀教育和生涯規劃教育」及「STEM教育」，是未來教育最重要核心元素。

學校課程檢討專責小組於2020年9月發表了以「優化課程迎接未來 培育全人啟迪多元」為題的最後報告，建議教育局重點發展「全人發展」、「價值觀教育和生涯規劃教育」、「創造空間和照顧學生多樣性」、「應用學習」、「大學收生」及「STEM教育」六大範疇。其中與小學直接有關的範疇包括：「全人發展」、「價值觀教育和生涯規劃教育」及「STEM教育」，更是未來教育最重要核心元素。

筆者學校推展多年的「鳳小四習」(多元學習、電科學習、教學研習、自主學習)已包含此三項核心元素，而且一直持續優化，獲得各持份者的肯定與讚賞。為了照顧學生的多樣性，讓學生得以發揮潛力，取得成功，促成全人發展，鳳一小多年來推動多元學習，讓他們不論在課堂內、外都可按照自已的能力、性向、天賦，體驗不同的學習活動、訓練、表演、比賽等，豐富人生經歷，建立自信和正面的價值觀，發展最大潛能，為未來生涯發展打下堅實基礎。

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為此，學校提供了超過70項涵蓋德、智、體、群、美的課程和活動，啟發學生的多元智能，成就全人發展。例如，「傑出學生培訓計劃」是以全方位培訓學生的學科知識、個人才藝，並透過公開表演、個人及小組面試、團隊合作等培訓，讓學生能在本區及全港不同的優秀學生選舉中，與他校優秀學生互動砥礪切磋，並取得出色的成果。

服務學習的「小老師團隊」則透過教導學弟學妹，掌握學習、教學和輔導技巧，達到溫故知新、助己助人的目標，並培養出學生的責任感、同理心、承擔及關愛精神等首要價值觀和態度，成為將來樂於回饋社會的棟樑。

為了以多角度施行價值觀教育，學校透過「教育研習」與不同的大學、教育局、出版社等合作，進行不同科目的課堂及行動研究，包括：共同備課、觀課、議課、前測、後測、撰寫研究報告、舉辦公開課及分享會等，讓老師們持續提升學與教效果，達至精研善教，師生同時獲益。

自2007年至今，學校所進行的研究計劃已超過30個，每年平均對外專業分享達30次以上。其中尤以價值教育及STEM教育為最，更獲教育局邀請到多所學校進行相關的支援，協助其他學校的發展。

作為教育局優質教育基金專業支援校本計劃(QTN)的支援單位，每年支援3~5所學校，協助發展基本法課程及國民教育等範疇。近年學校更開展了國安教育等價值觀教育，除了在校園環境布置上下功夫外，更就德育、公民及國民教育設計了六年縱向課程，並鼓勵學生積極參與校內及社區活動，以潛移默化的方式加深學生對國民身份的認同，從中滲透培養關愛、承擔精神、責任感、守法等價值觀。

為著精益求精，老師們持續優化學與教，成果獲得教育界同工肯定，不但經常受邀擔任分享嘉賓，更獲得多個獎項，包括：4次獲得行政長官卓越教學獎、4次獲得教聯會優秀教學獎、7次獲得仁濟醫院德育及公民教育獎、第4屆品德教育傑出教學優秀獎等。

小結：

筆者學校推展「鳳小四習」中的「電科學習」及「自主學習」留待下次再跟大家分享。 「電科學習」正是聚焦發展STEM/STEAM教育，為未來學習裝備好科創的素養；而「自主學習」正是全人發展的驅動器，讓學生成為「自動波」的自主學習者，發展自身的各項潛能！