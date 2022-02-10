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【天氣預測】一道冷鋒周日抵本港　周一情人節氣溫降至13度

社會 13:13 2022/02/10

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（資料圖片）

天文台今日（10日）表示，受東北季候風影響，大部分地區氣溫介乎13至16度，今日稍後轉吹偏東風，氣溫稍回升，薄薄籌雲層覆蓋本港，華南與南海北部有雲帶覆蓋，今日短暫時間有陽光。展望未來兩日氣溫回升，而一道冷鋒會在周日抵達廣東沿岸，周一為情人節，氣溫急降至14度。

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天文台預測本港地區大致多雲，下午短暫時間有陽光，吹和緩至清勁東至東北風。展望未來1至2日天色好轉，氣溫稍為回升。周日有幾陣雨，晚上氣溫下降。周一及二早上天氣清涼。預料與冷鋒相關的季候風會在下週中期被一股偏東氣流取代。

根據天文台9天天氣預報，周日多雲，有幾陣雨，早上有薄霧，晚上10時起氣溫下降至15度。周一及周二大致多雲，早上清涼及有一兩陣雨，下午部分時間天色明朗。氣溫方面，周一為情人節，早上市時氣溫下降至13至14度。

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記者：余思嵐

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