【天氣預測】一道冷鋒周日抵本港　周一情人節氣溫降至13度

▲ （資料圖片）

天文台今日（10日）表示，受東北季候風影響，大部分地區氣溫介乎13至16度，今日稍後轉吹偏東風，氣溫稍回升，薄薄籌雲層覆蓋本港，華南與南海北部有雲帶覆蓋，今日短暫時間有陽光。展望未來兩日氣溫回升，而一道冷鋒會在周日抵達廣東沿岸，周一為情人節，氣溫急降至14度。

▼ 點擊圖片放大 +2

天文台預測本港地區大致多雲，下午短暫時間有陽光，吹和緩至清勁東至東北風。展望未來1至2日天色好轉，氣溫稍為回升。周日有幾陣雨，晚上氣溫下降。周一及二早上天氣清涼。預料與冷鋒相關的季候風會在下週中期被一股偏東氣流取代。

根據天文台9天天氣預報，周日多雲，有幾陣雨，早上有薄霧，晚上10時起氣溫下降至15度。周一及周二大致多雲，早上清涼及有一兩陣雨，下午部分時間天色明朗。氣溫方面，周一為情人節，早上市時氣溫下降至13至14度。

【活得健康啲】葛行輝日食兩包煙咳到甩肺 35年煙鏟成功戒煙變長跑好手

一文看清強制檢測方法及途徑：https://bit.ly/3GaxDIb

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：余思嵐