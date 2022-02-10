【拆解迷思】破地獄狂轉圈會頭暈？資深喃嘸師傅殯儀業10問10答

▲ 逾40年經驗資深喃嘸師傅馮德仁——殯儀業你問我答。

大眾對殯葬業向來有避諱，令人感覺神秘。到底喃嘸師傅破地獄時會否轉圈轉到頭暈？先人會否收到衣包？無良心的師傅又會遭到報應嗎？TOPick訪問到從業逾40年的資深喃嘸師傅馮德仁，分享行業內幕及迷思。

▲ 馮師傅有逾40年的喃嘸工作經驗。

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1. 無良心的殯儀業師傅會遭到報應嗎？

答：有。不好心的同行很多時下場都不太好。有些行家吸白粉，工作期間突然毒癮到，結果心臟病發離世。亦有濫收費用、無助人意識的行家，做破地獄時突然不小心踩到滾油，結果淥到腳，馬上入院。最終殘廢被迫退休，以後走路都一拐一拐。

馮師傅坦言，生活迫人時工作大家都是為了掙錢，但也要掙得其所。有時見到家境差，就應收平一點，自己掙少一點，遇到富貴人家就可以收貴一點。

見到孤苦無依、貧病的，經濟一點幫他做也是積德。做殯儀業的都應該要這樣做。

2. 甚麼時候才需要破地獄？

答：坊間有殯儀業人士曾指死於非命、枉死、未滿60歲的人才需要破地獄，但馮師傅不認同。他表示，的確不是人人都需要破地獄，但做喃嘸師傅一定要懂得計算回魂及亡魂投生的方法（即四生六道），因為要寫黃榜。

不論是交通意外身亡、死於非命還是枉死，所有都是統一透過計算生死時日，得悉亡魂投生的方法，來決定是否需要破地獄。亡魂投生的方法即是六道輪迴，包括：天道、地道、人道、鬼道、畜道、佛道。如是「天道」、「佛道」便不需要破地獄，而「人道」、「地道」、「鬼道」、「畜道」就要破地獄。

「人道」、「畜道」破地獄是希望先人可以快點投胎不要在地獄受苦。「地道」、「鬼道」就一定要破地獄，希望先人可以離開地府，再去輪迴。

馮師傅又指，有些人雖然是意外身亡，但落了天道、佛道就不需要破地獄，因為那些沒有輪迴。

天道，是天堂樂國，是享福的，所以不需輪迴。「佛道」，即是門口土地公、地主公那些佛，那麼是否有很多佛？是的。「佛道」是較忠心的人，說一就一、二就二，不會戾橫曲折、脾氣火爆，是正經的人，所以落「佛道」是掌管人間善惡。

假如誤幫先人破地獄，會否影響先人？

馮師傅表示不怕：「不會影響先人，只是多餘，無法針對做那場齋的意義。現在很多做喃嘸的，都是以破地獄為目標，因為破地獄好看。總之不理先人是什麼「道」，一定要破地獄，變了濫用，不對題。」

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3. 破地獄正確做法？

答：時移世易，破地獄的做法難說正宗不正宗，因為各處鄉村各處例，做法也會不一。不過有一件事與以往明顯不同，以前的破地獄是舞劍、玩火的，但現在已經簡化了不少程序，由超過1小時減至20分鐘左右。

另外所有危險動作都不能做，例如以前會燒熱生鐵鑊，倒10斤油，然後放些銅錢，再赤手空拳取出銅錢，是為「落油鑊」；有些會「上刀梯」，但香港不可以做，台灣反而很流行。刀梯即是用兩條竹，然後架刀，赤腳一步一步踩著刀鋒上行，然後落刀梯；又會「行炭路」，師傅會燒紅一些炭，然後鋪路，在炭上走過。

4. 破地獄涉及油和火，容易出現意外？

答：會發生危險。有時自己背脊著了火都不知道，最多暖暖地。破地獄是危險動作，因為夜晚黑又關了燈，只得中間有火球、有火光。間中會燒爛袍，有時靈位的皺紙花非常惹火，導致靈位著火都未必知道，等到旁觀的人來撲熄才知道，所以容易受傷。

如果唔識，好似我有留鬚，正一老貓燒鬚。

5. 破地獄時喃嘸師傅不斷轉圈，會否頭暈？甚至跌倒、嘔吐？

答：師傅一定會先在私人空間訓練轉圈。起初練習時會頭暈，但轉得多就不會再暈，因為已經習慣。

都是練習的成果，做喃嘸都要身體好。

只有訓練完成的人才可以做破地獄。馮師傅解釋，轉圈是代表將亡魂帶走，轉離地獄。師傅需要由第一殿轉到第九殿，所以要轉9次，而一次又要轉2下，所以等於轉18次，亦可代表18重地獄。師傅也會破9塊瓦，分別代表九幽地府。

他又分享，師傅轉圈一定是向左轉，萬一轉錯方向就會「火星撞地球」，「5個喃嘸齊齊撞，轉錯了就會失禮人。」

那麼喃嘸師傅會否轉到跌倒或嘔？馮師傅坦言會，因為有些師傅一晚或要做2、3壇法事，比較辛苦，跌倒的話就會請他休息。所以如身體不適、生病，師傅都不宜做破地獄，

驚你轉轉下暈咗，有事就唔好啦，寧願請駁腳。

6. 破地獄時會否有人忍不住笑出聲？

答：有，甚至有主家試過拍了數下手掌，然後大叫：「師傅好嘢！」

被你哋激死啊，做法事時不能拍手掌。拍了幾下後，唯有找人馬上阻止。

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7. 做喃嘸師傅有沒有什麼禁忌？

答：其實有的，做喃嘸不能食牛肉、馬肉，因為地府有牛頭馬面。食牛肉使人污穢，由污穢的人誦經就不太好了。不過現時很多行家已無此禁忌，或者有法事做的當日才戒食牛肉。最重要是自身要有良心，別想太多污穢事。

8. 死後世界是怎樣？

答：其實地獄世界與人間差不多。人間有被車撞死、跌死，其實地獄也有車崩地獄、鋸解地獄。生前做了壞事、害了人就會承受這樣的業報。

怨有頭債有主，冥司一定會審你。

9. 先人會否收到孝子賢孫的衣包？

答：收到的，但假如做事馬虎，不寫清楚路票，只寫名又不寫地址，做事甩甩漏漏，就會被底下扣留，不讓先人領取。底下有個地方會收集大家的物件，然後再派送。

10. 以往土葬講求福蔭後人，如今流行火葬、海葬會否對後人有影響？

答：我肯定答你會。不過火葬可以安葬在骨灰龕位，是好的。風水就沒辦法，因為龕樓位置無得選擇，講求福人福地吧。至於撒在骨灰花園也是可以的，算是落葉歸根，始終塵歸塵，土歸土。但海葬我真的很反對：「一聽聞是海葬我都不做。」

馮師傅解釋，海葬等於去了地獄中的「寒冰地獄」或「血湖池」。將骨灰撒落海等於在「寒冰地獄」浸先人，只是令先人受苦。而「血湖池」是孕婦死後會落的一層地獄，是污穢的。

綠色殯葬在紀念花園將骨灰撒落土，生長樹木沒問題，但海葬讓骨灰飄流我真的很反對，何必要先人死後撒海受苦？

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記者：楊宛茜