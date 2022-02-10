【學生會風波】嶺大收回學生會會址限5月7日前遷走　校方指修葺後分配供所有學生團體使用

▲ 嶺大收回學生會會址。（資料圖片）

嶺大學生會昨日（9日）表示，收到總務處通知，須於今年5月7日前撤離會址，校方會將有關空間翻新及擴建，並分配供所有學生團體使用。

嶺大學生會表示，本月8日收到通知，校方終止與學生會於2019年簽訂之《場地使用協議》，並要求學生會須在5月7日前撤離所分配的辦公空間，包括學生會代表會、幹事會、編輯委員會辦公室、各屬會會室等。學生會引述校方指，相關會址將進行翻新及擴建額外的辦公空間，預料工程今年中展開，並分配供所有學生團體使用，所有現有和未來的學生組織將被允許直接申請大學辦公空間分配。

學生會指出，上月18日與校方會面時，總務長透露正檢討及重新規劃康樂樓現有空間的分配，決定按學生組織的代表性編配學生會原有會址。

嶺大發言人表示，校方於2019年1月與嶺大學生會簽署授權使用大學設施的合約中，其中一項條款為任何一方可在3個月前通知對方終止合約。校方將於今年5月收回現時授權學生會使用的所有地方和設施，修葺並加建樓層，以提供更多地方作學生活動和教研活動之用，工程完成後，所有學生組織都可申請使用相關地方和設施。

嶺大於去年12月向全體師生發電郵，指學生會會員佔全體學生人數不足1成，關注其認受性；校方亦在去年7月停止代收學生會費。

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記者：黃悅晴