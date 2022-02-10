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【虐待兒童】童樂居幼兒遭虐恐留後遺症　鄧藹霖︰不人道對待成生活日常

育兒經 14:03 2022/02/10

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熱門 疫苗通行證 第五波疫情 鐵拳英雄 升中面試 殭屍校園 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄 兒童健康 超市大搜查

鄧藹霖不忍童樂居幼兒遭虐待，恐留下後遺症。

「童樂居」懷疑虐兒事件令我極為不安，心情久久未能平復。

請嘗試運用想像力，置身於該院舍裏，目睹三十九名幼兒先後被人粗暴對待，那究竟是甚麼一回事？

只要你被認定為「曳」、「不聽話」幼兒，便有機會被強而有力的大人即時整治，包括狠狠掌摑你、扭你耳仔、大力搖晃你、衣領遭抽起整個人被拋到軟墊上等等，那是多麼可怕的經歷！更恐怖的，是這樣不人道的對待，已成為幼兒的日常生活模式。

最新影片推介︰

這班可憐的幼兒是被暴力訓練，即使是睡醒嘛，切勿站起來，否則會被人猛力推低，或以手指戳臉，蠻痛的呀！感到害怕或肚仔不舒服嘛，也切勿哭或叫喊，因為會即時被打罵。久而久之，小孩再也不懂正常反應了。

若循着這個模式推斷，「童樂居」的幼兒休想會有大人溫馨地抱你，跟你有眼神交流，又或是給你唱歌、講故事吧！

幾乎每一本兒童心理學書籍都可以肯定地證實，若孩子於幼兒階段被疏忽照顧或虐待，成長階段都會出現不同程度的創傷和後遺症。著名心理學書籍《The Boy Who Was Raised As A Dog》的作者Bruce D. Perry博士說︰「Without love, children literally don't grow.」（缺乏愛的孩子不會正常成長。）

當每次聽到有人說︰「三歲小孩唔會記得被虐待嘅。」我就火燒心了！

全文刊於《經濟日報》，原題為「幼兒的恐怖記憶」。

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撰文 : 鄧藹霖

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