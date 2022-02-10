【最愛Hermès】張智霖袁詠儀結婚21周年　Chilam累購逾2千萬元名牌手袋寵妻

▲ 張智霖和袁詠儀結婚21周年，多年來Chilam愛送名牌手袋寵妻。

雙雙踏入50歲的張智霖（Chilam）和靚靚袁詠儀（靚靚）向來是圈中的模範夫妻，轉眼間兩夫妻結婚21周年，相約了蔡一智夫婦午聚慶祝，Chilam和靚靚穿著情侶裝頭貼頭合照，相當恩愛。查實Chilam出名寵妻，甘願為愛妻大手購入其至愛的名牌手袋，估計已累購超過2千萬元。

趁著結婚21周年，兩夫婦選擇與好朋友度過，相約了蔡一智夫婦午聚，靚靚在社交平台感謝對方：

21周年快樂！謝謝蔡一智、雪芳蔡美味的午餐，及好友瑤瑤的蛋糕，感恩！

▲ Chilam和靚靚與蔡一智夫婦午聚。（IG圖片）

相片中Chilam攬實靚靚頭貼頭合照，非常恩愛。兩人當年因拍攝電影《邊緣浪子》相識相愛，Chilam與靚靚於2001年2月8日在美國秘密結婚，至2006年誕下兒子張慕童（魔童）。

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Chilam出名是一位「寵妻狂」，知道太太喜歡收藏名牌手袋，經常豪砸巨額向靚靚送上心頭好，他曾說過︰「賺那麼多錢就是為了給老婆花的」，曾有網民估計，Chilam最少花費逾2千萬元向太太送上名牌「貢品」。

估算Hermès珍藏總值逾半億

眾所周知靚靚是奢華品牌Hermès的忠實粉絲，Chilam曾大爆屋企有齊Birkin、Kelly、Toolbox、Kelly Clutch、Lindy等款式。有網民估算她的Hermès收藏量總值超過半億，而靚靚自掏腰包購買的各種名牌收藏更是不計其數。

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近期靚靚陪Chilam上內地拍攝綜藝節目《披荊斬棘的哥哥》，現身北京機場時，靚靚便手持深色的Hermès Birkin Cargo非常搶鏡，該款手袋的材質選用Goéland帆布拼接小牛皮，設計特別之處是袋身外層增添了5個小口袋，以及側邊一個可拆卸杯架，靈感來自軍服多口袋的概念，設計型格。

Birkin Cargo的官方價錢是18萬港元，現時炒價已升至約45萬元，難怪靚靚對這個靚袋愛不釋手，近月出門都喜歡帶著它。

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靚靚喜愛的款式非常多元化，有價值約115,000港元的Kelly Mini Handbag、價值約39,000港元的Mini Bolide Bag，前者是Hermès的經典款之一，設計簡單但有金扣點綴，華而不俗，後者則設計簡約，可用作日常配搭之用。

而另一經典款手袋Hermès Constance，靚靚就有黑色及紅棕色鱷魚皮款式。至於Kelly Picnic Bag則是Chilam於2016年送給靚靚的生日禮物，有指該款手袋一度被炒高至63萬元，非常誇張！

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鍾情設計長青袋款

除了Hermès之外，靚靚都會入手設計長青的其他名牌手袋款式，近期她曾分享過自己愛用Roger Vivier的Shopping Bag手袋系列，容量大又易配襯，再穿上Roger Vivier方扣鞋，整個look簡單大方。與靚靚同款的Roger Vivier Shopping Bag系列另推出過粉紅色設計，售價為14,600元。

靚靚亦推介被譽為比利時手袋界Hermès的Delvaux，其手袋價錢可以跟Hermès匹敵，甚至更貴。有品味的靚靚當然也不放過，她分享過自己入手了Delvaux Brillant系列的Mini手袋，留言大讚「有歷史故事的手袋，特别吸引人。」該系列的Mini手袋官方售價約5萬港元。

以上手袋價錢只供參考，真實定價需視乎市場情況而定。

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責任編輯︰王明芳