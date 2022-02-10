【本地菜】逾30間本地菜商名單遍布港九新界 方便市民買本地菜支持小店

▲ 有網民整理銷售本地菜的商店名單。

近日有跨境貨車司機在內地檢測呈陽性，令貨運受阻，入口蔬菜價格飈升。有網民日前整理本地菜商列表，內有逾30個銷售本地菜的地點，遍布港九新界，呼籲市民多多支持。

熱心網民「Virginia Liu」8日於Facebook群組「Green Objects香港農業平台」發文，整合逾30間本地菜商的資料，方便市民在社區購買本地菜，支持小店及菜農。她亦將表格開放予公眾編輯，希望集眾人之力，令表格更為完善。

列明內現有超過30個銷售本地菜的地點，遍布港九新界：

港島

上環 囍菜 Heygreen

地址：上環皇后大道西1號地下

灣仔 喜居生活 Lively Life

地址：灣仔軒尼詩道302-308號集成中心UG/F, UG 6舖

大坑 靜月 Moon of Silence

地址：大坑新村街36號地下

太古 好菜釋 Good Choi’s

地址：鰂魚涌英皇道1065號東達中心503室

柴灣 綠悠天魚菜共生

地址：柴灣祥利街17號致高工業大廈9樓A室

西營盤 Honest Market by Jeffrey 摯誠市集 / A-Tao's Vegetables 阿桃靚菜

地址：西營盤第三街88號

堅尼地城 K-Farm 堅農圃

地址：堅尼地城城西道3號

筲箕灣 刁貨店

地址：香港筲箕灣南康街17號天悅廣場1樓1132舖

最新家庭台影片：

九龍

紅磡 saamfan.ding 三分町

地址：紅磡馬頭圍道37-39號紅磡廣場2樓 B79及81

黃埔 本地魚菜直送

地址：黃埔百合苑商場九號鮮里22號B及C鋪位

啟德 G7 FARM-G2food

地址：啟德1號商店街地下3號鋪

九龍灣 日常豐作

地址：九龍灣宏光道80號麗晶商場2樓215舖

藍田 煮易Easy cooking

地址：茶果嶺道88號麗港城商場一樓90A （藍田站D1出口）

油塘 PIG KUN FARM 豬君農園

地址：油塘大本型商場1樓（銷售點）

觀塘 MoonLife月光生活百貨

地址：觀塘開源道77號業發工業大廈1期2樓C6室

觀塘 良糧ExcellenTaste

地址：觀塘開源道60號駱駝漆大廈三座8樓D2室

旺角 Homechef.jr

地址：旺角深圳街9號地下，洪記蔬菜批發

大角咀 知慳惜儉

地址：大角咀道187號

荔枝角 餸你健康 Healthy Express

地址：九龍長沙灣道883號荔枝角地鐵站A出口長沙灣廣場第一座3樓324B舖

新界及離島

荃灣 田嘢

地址：荃灣沙咀道科技中心1605室

元朗 同里舍

地址：元朗鳳琴街18號玉龍樓1樓12號舖

元朗 一素店

地址：元朗鳯翔路2-6號交通廣場地下1號舖

屯門 一耕 GaangOne

地址：屯門青棉徑6號好發大廈21號舖

天水圍 菜易袋

地址：元朗天水圍天一商城1087號鋪

天水圍 天姿作圍

地址：天水圍天秀墟901號舖

粉嶺 添飲咖啡館

地址：新界粉嶺馬會道 302 號

上水 上水貨舖

地址：上水新康街6號

上水 順姐蔬菜

地址：石湖墟街市 S246 順姐菜檔

大埔 納雜 NAAP ZAAP

地址：大埔翠和里5號麗和閣地下B1號舖

大埔 TheBulkSHoppers x 復耕者聯盟

地址：大埔安慈路3號翠屏商場二樓28區25號舖

太埔/太和 香港有機種植新鮮量產農產及手工製品（網購）

沙田 Trytryorganic嘗有機

地址：沙田第一城樂薈地下94號舖

石門 G7 FARM-G2food

地址：石門京瑞廣場2期1樓101A15-16號舖

大圍 上水貨舖

地址：大圍積壽里1-3號

愉景灣 Garden Artemis樂庭

地址：愉景灣北廣場辨公室2座低層10號

坪洲 島民空間

地址：坪洲永興街38C

本地蔬菜價格一覽

有機椰菜：HK$42/600克

有機彩色甘筍：HK$30/300克

有機紅油麥菜：HK$28/300克

有機皇帝菜：HK$26/300克

有機芹菜：HK$28/300克

有機車厘茄：HK$30/250克

有機沙律菜：HK$30/300克

有機芫荽：HK$24/150克

有機菠菜：HK$28/300克

有機紅菜頭：HK$38/斤

有機檸檬：HK$6/個

水耕黑蕃茄：HK$32/半斤

水耕羅馬生菜：HK$24/包（150g）

卷葉羽衣甘藍：HK$30/125g

有機白蘿蔔：HK$50/包（5斤1包）

有機青蘿蔔：HK$28/斤

黃薑：HK$22/半斤

有機啡蘑菇：HK$28/包（200克）

有機白蘑菇：HK$28/包

資料來源：蔬菜统營處「本地魚菜直送」網站、G7 FARM - G2food Facebook

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責任編輯︰王明芳