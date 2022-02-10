【疫苗通行證】疫苗通行證本月24日起實施　一文看清接種要求、豁免情況等常見問題

▲ 市民在「疫苗通行證」實施後，除了需掃安心出行外，也需出示打針紀錄。（黃建輝攝）

本港新冠肺炎確診個案屢創新高，港府再出招，實行歷來最嚴厲的社交距離措施，包括在2月24日起「疫苗通行證」，其中成人於6月底起須陸續打齊3針；另港府亦擬修例，僱員如因拒打疫苗無法上班而被解僱，將不屬不合理解僱。TOPick整合了一系統有關疫苗通行證的常見問題。

「疫苗通行證」是甚麼？

港府將在2月24日實施「疫苗通行證」，在「疫苗通行證」的安排下，所有適用的處所，其員工、顧客和使用者都需要符合疫苗接種要求。而當局提早在2月10日起，要求D類餐飲處所實行「疫苗通行證」，同時收緊至4人一枱。

「疫苗通行證」包括甚麼處所？

「疫苗通行證」涉及的處所包括：酒店或賓館、遊戲機中心、浴室、健身中心、遊樂場所、公眾娛樂場所、派對房間、美容院、夜店或夜總會、卡拉OK場所、麻將天九耍樂處所、按摩院、體育處所、泳池、郵輪、活動場所、*宗教場所、*理髮店或髮型屋、*商場、*百貨公司、*街市或市集和*超級市場等。（*為新增處所）

另外，當局早前表示，將會以行政手段在不同地方引入「疫苗通行證」，包括學校、大學、日間中心、公營機構寫字樓等。

怎樣才算是符合「疫苗通行證」的要求？

疫苗接種要求將會分階段推行：

第一階段—實施「疫苗通行證」開始時：

所有12歲或以上的人士須接種最少一劑疫苗

第二階段—四月底開始：

所有18歲或以上人士必須接種最少 兩劑 疫苗

疫苗 12至17歲人士只是接種最少一劑疫苗以符合要求

第三階段—六月底開始：

所有18歲或以上人士如已接種第二劑疫苗超過9個月，就必須接種 三劑 疫苗才會獲視為符合要求

疫苗才會獲視為符合要求 12至17歲的人士如在6月底開始打第一針，即已經超過6個月，故有關人士必須接種兩劑疫苗才能符合要求

12歲以下人士進入處所時，是否也須符合「疫苗通行證」的要求？

由於疫苗接種計劃才剛開始開放予12歲以下人士打針，當局暫時不會將「疫苗通行證」的要求適用於他們，但第599L章提供法律框架，當局會視乎接種進度、疫情發展，進一步檢視「疫苗通行證」的適用範圍，也會根據科學委員會的最新建議去審視「疫苗通行證」的要求需如何修訂。

市民進入處所時要如何出示「疫苗通行證」？

「疫苗通行證」的安排會歸納為兩類，包括主動形式及被動形式：

第一類—主動形式（適用於食肆等所處）：

在食肆的情況，顧客到達食肆需要掃描「安心出行」外，也需要出示「疫苗通行證」予場所管理人，供場所管理人以政府提供的手機應用程式掃描「疫苗通行證」並記錄該人士的「疫苗通行證」資料。

第二類—被動形式（適用於人流流量比較大的處所，如超級市場、商場、百貨公司和街市或市集等所處）：

如果市民進入一個場所需要掃描「安心出行」，同一時間，不需要主動出示「疫苗通行證」予場所管理人，有關人士只需要在獲授權的執法人員要求下出示「疫苗通行證」

如市民只經過商場回家也需要出示「疫苗通行證」嗎？

當局指部分特殊情況可獲豁免，例如買外賣、進行維修工作、途經處所才可回到住所或工作地方者；另指目前沒有將疫苗通行證擴大至公共交通工具上。

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記者：郭詩詩