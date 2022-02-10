【不戴口罩】林鄭出席記者會沒戴口罩 莫樹錦醫生：不能慣常以表達情緒為藉口

▲ 林鄭出席記者會沒戴口罩， 莫樹錦醫生認為，領導者不能慣常以表達情緒為藉口。

香港領導人的「安心出行」亮起警號，早前出席喪禮遇上列席者後來被確診，領導人跟隨指示，即時進行快速測試，並在記者會上親自顯示陰性結果，此舉一方面展現其領導行為，着民眾跟隨「安心出行」指引，另一方面也可顯出她個人對防疫整體的信賴。

醫生同意這是明智之舉，但敗筆是，在發布信息時仍堅持不戴口罩，既然「安心出行」提示出感染危機，戴上口罩以減少群眾疑慮，乃理所當然。

香港領導人曾解說，她想香港人清晰地聽到信息並感受其情緒，為出示臉部表情（Facial Expression），故此不能戴上口罩。美國心理學家Albert Mehrabian的身體語言分析規條「7：38：55溝通法則」，指出55%的信息來自非言語表達（即外在形象、肢體與表情），尤其臉部表情很重要，而言語表達只佔7%，故此，香港領導人強調要除下口罩顯示這種非言語溝通。

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但領導人要明白，市民並非期望在多個記者會上，都感受其情緒或憂慮，說自己跟隨指示和陰性測試只屬Factual Communication（事實溝通），只需用平和聲綫道出事實便可，也就是利用那38%的語調（Tone of Voice）便已足夠，不用展示臉部表情，市民也可以接收全部信息。

當張竹君醫生和一眾醫管局高層在例行發布會上，密不透風地一直戴上口罩；又當專家團隊在所有公眾場合都謹慎地戴上口罩，香港最高領導人責無旁貸也應在這方面作出榜樣，若偶然為要表達某些情緒而除下口罩也可接受，但並非慣常以表達情緒為藉口。

這55%，可免則免。

全文刊於「經濟日報」﹐原題為「可免五十五」