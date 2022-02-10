【養生粥】多食養生粥可健脾養胃　糖尿病人食南瓜粥比米飯更有益

▲ 多食養生粥可健脾養胃。

自古以來，中華飲食強調「醫食同源」，就是說從飲食中起到養生功效，甚至以飲食來協助改善及治療疾病。在日常飲食中多吃粥，是養生的好方法。內地醫生特別提倡中老年人多吃粥，認為會比較容易吸收營養。

廣東人喜歡吃粥，粥的花樣款式非常多，常見的有：皮蛋鹹瘦肉粥、柴魚花生粥、及第粥、艇仔粥、魚腩粥、牛肉粥、肉碎粥、菜乾粥等，都非常美味。但是，如果是作為具養生作用的粥，建議像北方人的習慣，加入有益的五穀雜糧。

香港人日常都吃的穀物，多數都只限於吃精細的白米，據《中國居民膳食指南》中指出，人們在堅持每天攝入穀類食物，還要注意粗細配搭，應該經常吃一些薯類、蔬菜和豆類。

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香港人習慣用白米煮粥，白米是細糧，以養生的角度而言，建議適當加入些淮山、番薯、粟米、紅豆、南瓜、杞子、茯苓、芡實、龍眼肉、栗子、蓮子等一起煮粥，能減少米量，增加營養，粗細配搭，健脾養胃、益智安神，養生功效更好。

有些人認為，糖尿病人不適宜吃粥，會導致血糖升高，但飲食中碳水化合物太少，身體會缺少糖利用脂肪代謝供給能量，更易發生問題。專家認為，適當地進食碳水化合物，對提高胰島素的敏感性有一定作用。糖尿病人吃粥後的血糖，的確比吃米飯的血糖高，但加入粗糧和豆類來煮粥，特別是加入有預防糖尿病的南瓜、番薯和茯苓，就會比吃碗米飯有益得多了。

全文刊於《經濟日報》，原題為「多吃養生粥」