【煮．野食】肥媽+陸浩明第13度主持飲食節目　謝嘉怡被爆麻甩兼封為「排骨妹」

▲ 「肥媽」Maria Cordero和陸浩明（6號）主持《煮．野食》，邀得謝嘉怡擔任嘉賓。（TVB截圖）

TVB全新綜藝節目《煮．野食》找來「肥媽」Maria Cordero和陸浩明（6號）主持，第十三度合作主持飲食節目的肥媽與6號今次走出街市和錄影廠，深入港人平時甚少去的鴨洲、落馬洲、汀角東海岸等探秘。

最新一集邀得香港小姐冠軍謝嘉怡擔任嘉賓，並被肥媽爆料指她很麻甩及封她為「排骨妹」。

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昨晚（9日）播出的第三集，肥媽、6號出發到元朗大生圍優質養魚場，並邀來謝嘉怡做嘉賓。

經常充當「阿四」的6號今次終於不用獨自執行任務，孖住謝嘉怡撐船仔出魚塘撈魚，而今集的食材全都是即撈即煮，肥媽亦善用資源炮製出「酸梅麵豉寶石魚」及「薑蔥蠔油黃鱔」。

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港姐冠軍謝嘉怡被肥媽大爆私底下相當麻甩，更被封「排骨妹」：「她天天吃排骨㗎，就連她選港姐那天都想吃排骨飯。如果想追她，帶她吃排骨飯、大牌檔、煲仔飯便可。」

6號聞言即笑指謝嘉怡是男士夢寐以求對象：「簡直是男士夢想，吃排骨飯都不會嬲！」

由於謝嘉怡自小在英國生活及長大，肥媽要求6號用英文介紹「薑蔥蠔」，豈料6號卻將「Onion（蔥）」讀成「Alien（外星人）」，肥媽即一面嫌棄糾正其發音；不過6號並未因而「退縮」，更大教嘉怡港式英語「Eat Yourself」。

▲ （TVB提供）

前晚播出的第二集，肥媽與6號繼續在鴨洲「煮好西」，今集6號反客為「煮」向村民偷師學煮「薑麻羹」孝敬肥媽。

眼見6號雞手鴨腳，肥媽忍不住出手「相救」，更一度因6號不夠醒目而大動肝火：「為何你有這些火（戶外爐），我就要用那些火（6號砌的炭爐），你一早便拿出來吧！」之後肥媽Order 6號到海邊釣魚，但可惜「食白果」，最後要靠「撻肥媽個朵」才獲釣魚客送贈大墨魚乙隻。

肥媽看見墨魚後指非常難搞，最後亦煮出墨魚兩食——「秘製醬汁大墨魚片」及「墨魚炒木瓜絲」。

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6號接訪時開心透露節目首播反應理想，並笑指肥媽有意添食拍第二輯：「我聽到好似說第一日跨平台直播收視過了17點，使我和肥媽都很開心。其實阿媽今次拍這個節目真的很辛苦，不過他一聽到這個好消息，就立即表示想添食拍第二輯，真的很感謝一班與我們一起努力了這麼久的工作人員。」

6號更大爆神秘嘉賓陸續有來。