【Disney+劇集】伊雲麥葵格再演絕地大師　星戰劇《Obi-Wan Kenobi》5月25日推出

▲ 《Obi-Wan Kenobi》

由Lucasfilm製作的Disney+全新原創劇集《Obi-Wan Kenobi》將於5月25日在Disney+上架。該劇由伊雲麥葵格（Ewan McGregor）再度飾演《星球大戰》經典角色絕地大師（Jedi Master）Obi-Wan。

故事以《星球大戰前傳III：黑帝君臨》（Star Wars: Revenge of the Sith）的10年後為背景，講Obi-Wan Kenobi的朋友兼絕地學徒安納金天行者（Anakin Skywalker）抵受不了黑暗力量的誘惑，轉投成為邪惡西斯大帝（The Sith）的門徒黑武士（Darth Vader）。



劇集將由凱頓基斯登遜（Hayden Christensen）回歸演黑武士，其他演員陣容還包括Moses Ingram、Joel Edgerton、Bonnie Piesse、Kumail Nanjiani、Indira Varma、Rupert Friend、O’Shea Jackson Jr. 、Sung Kang、Simone Kessell以及Benny Safdie等。

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