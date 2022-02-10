  • 18°C
香港時間 : 2022210日 (週四) 20:28
靚太生活雜誌

會員專區

專題:至TOP節日全攻略

熱門關鍵字 : 疫苗通行證 第五波疫情 鐵拳英雄 升中面試 殭屍校園 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄 兒童健康 超市大搜查
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【封區檢測】天水圍天盛苑盛賢閣完成強檢　12人未進行檢測30戶無應門【不斷更新】

社會 19:20 2022/02/10

分享：

熱門 疫苗通行證 第五波疫情 鐵拳英雄 升中面試 殭屍校園 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄 兒童健康 超市大搜查

封區:良景邨良傑樓與良偉樓 。（林宇翔攝）

第五波疫情嚴峻，本港多區出現不明源頭個案，多區大廈污水樣本驗出陽性，政府昨日圍封強檢測多幢大廈。

【18:59】

政府昨日（9日）引用下午2時起圍封天水圍天盛苑盛賢閣接受強制檢測。政府今日下午已完成強制檢測行動，共檢查了約730名受檢人士的檢測報告，發現有12人未進行強制檢測，約30戶居民沒有應門。

【18:05】

政府周日（9日）晚上起圍封屯門良景邨良傑樓要求居民接受強制檢測。政府今日下午約12時15分完成強制檢測行動，相關執法行動於下午約2時15分完成，政府共檢查了約330名受檢人士的檢測報告，未發現有人未進行強制檢測，惟有約40戶居民沒有應門。

【17:37】

政府昨日（9日）圍封元朗朗屏邨鳳屏樓，但不包括位於地下的朗屏邨聖恩幼稚園內的人士，須留在其處所並接受強制檢測。政府今日（10日）下午約2時10分宣布已完成強制檢測。政府共檢查了約330名受檢人士的檢測報告，發現有21人未進行強制檢測，已向他們發出強制檢測令。政府亦提醒沒有應門的11戶居民，盡快聯絡政府進行檢查。

【17:33】

元朗朗屏邨鵲屏樓今日（10日）下午約2時10分完成強制檢測，共430人受檢，發現有9人未進行強制檢測，政府亦提醒沒有應門的14戶居民，盡快進行檢查。詳情即看【下一頁】

【15：43】

天水圍天盛苑盛賢閣的人士昨日須留在其處所並接受強制檢測。其間約1,780名身處「受限區域」內的人士接受檢測，當中發現10宗初步陽性檢測個案和4個樣本須再次檢測，衞生署衞生防護中心會安排跟進。

此外，政府亦在「受限區域」內派員到訪約640戶，當中約40戶在過程中沒人應門，政府會採取措施跟進。

【14：53】

元朗朗屏邨鳳屏樓，不包括位於地下的朗屏邨聖恩幼稚園內的人士（下稱受檢人士）須留在其處所並接受強制檢測。其間約890名身處「受限區域」內的人士接受檢測，當中發現7宗初步陽性檢測個案，衞生署衞生防護中心會安排跟進。亦在「受限區域」內派員到訪371戶，當中14戶在過程中沒人應門，政府會採取措施跟進。

【14：39】

元朗朗屏邨鵲屏樓內的人士昨晚須留在其處所並接受強制檢測。其間約980名身處「受限區域」內的人士接受檢測，當中發現7宗初步陽性檢測個案，衞生署衞生防護中心會安排跟進。政府亦在「受限區域」內派員到訪399戶，當中23戶在過程中沒人應門，政府會採取措施跟進。

【13：56】

政府本月6日晚上起限制在屯門田景路31號良景邨良傑樓，不包括位於地下的世界龍崗學校朱瑞蘭中英文幼稚園內的人士須留在其處所並接受強制檢測，昨天再決定延長良傑樓的執行日期，目標是在今日中午完成行動，總共發現73宗初步陽性檢測個案和3宗檢測結果不確定個案。

截至今日凌晨零時，良傑樓在3次檢測共有約4650人次已接受檢測，總共發現73宗初步陽性檢測個案和3宗檢測結果不確定個案，衞生署衞生防護中心正安排跟進。
       
另外，政府亦在「受限區域」內派員到訪約610戶，當中約40戶在過程中沒人應門，包括可能已經接受檢疫或隔離的住戶，亦有可能部分單位是空置，政府並沒有這方面的詳細資料，會採取措施跟進。

【活得健康啲】葛行輝日食兩包煙咳到甩肺　35年煙鏟成功戒煙變長跑好手

一文看清強制檢測方法及途徑：https://bit.ly/3GaxDIb

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

責任編輯：余思嵐

相關文章

【強制檢測】70處所納強檢　涉元朗深水埗多幢大廈【附檢測日期】
今日 09:03
【強制檢測】70處所納強檢　涉元朗深水埗多幢大廈【附檢測日期】
【防疫措施】D類餐飲處所今起實行疫苗通行證　須接種至少1劑新冠疫苗
今日 09:47
【防疫措施】D類餐飲處所今起實行疫苗通行證　須接種至少1劑新冠疫苗
【在家工作】政府延長僱員特別上班安排至2月18日　籲僱主盡量讓員工在家工作
今日 10:12
【在家工作】政府延長僱員特別上班安排至2月18日　籲僱主盡量讓員工在家工作
【童樂居虐兒案】警方再拘捕1名女職員　涉及39名兒童受虐
今日 12:09
【童樂居虐兒案】警方再拘捕1名女職員　涉及39名兒童受虐
【天氣預測】一道冷鋒周日抵本港　周一情人節氣溫降至13度
今日 13:13
【天氣預測】一道冷鋒周日抵本港　周一情人節氣溫降至13度
【疫苗通行證】疫苗通行證本月24日起實施　一文看清接種要求、豁免情況等常見問題
今日 14:06
【疫苗通行證】疫苗通行證本月24日起實施　一文看清接種要求、豁免情況等常見問題

你可能感興趣

【強制檢測】70處所納強檢　涉元朗深水埗多幢大廈【附檢測日期】
今日 09:03
【強制檢測】70處所納強檢　涉元朗深水埗多幢大廈【附檢測日期】
【防疫措施】D類餐飲處所今起實行疫苗通行證　須接種至少1劑新冠疫苗
今日 09:47
【防疫措施】D類餐飲處所今起實行疫苗通行證　須接種至少1劑新冠疫苗
【在家工作】政府延長僱員特別上班安排至2月18日　籲僱主盡量讓員工在家工作
今日 10:12
【在家工作】政府延長僱員特別上班安排至2月18日　籲僱主盡量讓員工在家工作
疫情 環境衞生 強制檢測 良景邨 衞生防護中心 衞生署 屯門

最高瀏覽

【公院爆煲】至周日仍有232名確診者未送院　專家教病人如廁後加入一物防感染同住家人
23:25 2022/02/09
【公院爆煲】至周日仍有232名確診者未送院　專家教病人如廁後加入一物防感染同住家人
【家族榮耀】李彩華出動共逾百萬元私伙拍劇　LV+Fendi+Dior名牌大晒冷
17:09 2022/02/09
【家族榮耀】李彩華出動共逾百萬元私伙拍劇　LV+Fendi+Dior名牌大晒冷
【脂肪肝】小六男童食清蒸水煮餐 一年增重至176磅一個原因愈食愈肥
18:47 2022/02/08
【脂肪肝】小六男童食清蒸水煮餐 一年增重至176磅一個原因愈食愈肥