【封區檢測】天水圍天盛苑盛賢閣完成強檢　12人未進行檢測30戶無應門【不斷更新】

▲ 封區:良景邨良傑樓與良偉樓 。（林宇翔攝）

第五波疫情嚴峻，本港多區出現不明源頭個案，多區大廈污水樣本驗出陽性，政府昨日圍封強檢測多幢大廈。

【18:59】

政府昨日（9日）引用下午2時起圍封天水圍天盛苑盛賢閣接受強制檢測。政府今日下午已完成強制檢測行動，共檢查了約730名受檢人士的檢測報告，發現有12人未進行強制檢測，約30戶居民沒有應門。

【18:05】

政府周日（9日）晚上起圍封屯門良景邨良傑樓要求居民接受強制檢測。政府今日下午約12時15分完成強制檢測行動，相關執法行動於下午約2時15分完成，政府共檢查了約330名受檢人士的檢測報告，未發現有人未進行強制檢測，惟有約40戶居民沒有應門。

【17:37】

政府昨日（9日）圍封元朗朗屏邨鳳屏樓，但不包括位於地下的朗屏邨聖恩幼稚園內的人士，須留在其處所並接受強制檢測。政府今日（10日）下午約2時10分宣布已完成強制檢測。政府共檢查了約330名受檢人士的檢測報告，發現有21人未進行強制檢測，已向他們發出強制檢測令。政府亦提醒沒有應門的11戶居民，盡快聯絡政府進行檢查。

【17:33】

元朗朗屏邨鵲屏樓今日（10日）下午約2時10分完成強制檢測，共430人受檢，發現有9人未進行強制檢測，政府亦提醒沒有應門的14戶居民，盡快進行檢查。詳情即看【下一頁】

【15：43】

天水圍天盛苑盛賢閣的人士昨日須留在其處所並接受強制檢測。其間約1,780名身處「受限區域」內的人士接受檢測，當中發現10宗初步陽性檢測個案和4個樣本須再次檢測，衞生署衞生防護中心會安排跟進。

此外，政府亦在「受限區域」內派員到訪約640戶，當中約40戶在過程中沒人應門，政府會採取措施跟進。

【14：53】

元朗朗屏邨鳳屏樓，不包括位於地下的朗屏邨聖恩幼稚園內的人士（下稱受檢人士）須留在其處所並接受強制檢測。其間約890名身處「受限區域」內的人士接受檢測，當中發現7宗初步陽性檢測個案，衞生署衞生防護中心會安排跟進。亦在「受限區域」內派員到訪371戶，當中14戶在過程中沒人應門，政府會採取措施跟進。

【14：39】

元朗朗屏邨鵲屏樓內的人士昨晚須留在其處所並接受強制檢測。其間約980名身處「受限區域」內的人士接受檢測，當中發現7宗初步陽性檢測個案，衞生署衞生防護中心會安排跟進。政府亦在「受限區域」內派員到訪399戶，當中23戶在過程中沒人應門，政府會採取措施跟進。

【13：56】

政府本月6日晚上起限制在屯門田景路31號良景邨良傑樓，不包括位於地下的世界龍崗學校朱瑞蘭中英文幼稚園內的人士須留在其處所並接受強制檢測，昨天再決定延長良傑樓的執行日期，目標是在今日中午完成行動，總共發現73宗初步陽性檢測個案和3宗檢測結果不確定個案。

截至今日凌晨零時，良傑樓在3次檢測共有約4650人次已接受檢測，總共發現73宗初步陽性檢測個案和3宗檢測結果不確定個案，衞生署衞生防護中心正安排跟進。



另外，政府亦在「受限區域」內派員到訪約610戶，當中約40戶在過程中沒人應門，包括可能已經接受檢疫或隔離的住戶，亦有可能部分單位是空置，政府並沒有這方面的詳細資料，會採取措施跟進。

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一文看清強制檢測方法及途徑：https://bit.ly/3GaxDIb

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責任編輯：余思嵐