【在家養病】留家飲水食必理痛幾天無大礙　袁國勇：輕症入院意義何在？

▲ 袁國勇指，輕症患者或可留家多喝水及服用必理痛便能康復。（資料圖片）

本地疫情嚴峻，單日確診破千，重創公營醫療體系。政府專家顧問袁國勇認為，如輕症患者可留家休息，要多喝水、吃必理痛，可能幾天後已無大礙，之後於家中隔離5至7天，到抗原測試變成陰性，便可以重返社區。他質疑病情不嚴重的患者，現階段入院的意義不大。

袁國勇指，可由護士向無大礙的患者，派發樣本瓶及小冊子，告知何種情況下需要到急症室，甚麼情況下留家便可，

喺屋企飲多啲水啊、食吓必理痛，咁幾日後你可能已經無咩事，你喺屋企隔離多5至7日，到抗原測試已經陰性，咪可以出黎囉

他又認為，若患者病情根本不嚴重或沒有需要，在現階段收入院並沒有意思。

他同時建議，若染疫者與家人同住，應盡量在房間進食，出房外必須佩戴2個口罩，並盡量最後才使用廁所洗澡，使用過的地方均用消毒劑清潔，以及打開所有非向天井的窗。

他亦認為應改變隔離策略，讓染疫者居家隔離，而將其家中沒接種疫苗的長者或長期病患等高危人士，遷到亞博隔離，保護他們免受感染，因始終家居難做到沒有交叉感染。

另外，袁國勇同時預料若本港疫情持續惡化，或有1.5萬人死亡。詳情即看：【下一頁】

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責任編輯：黃小冰