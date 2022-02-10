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【防疫措施】當局3次修改婚禮限制　參與人數設限亦不得辦婚宴

社會 14:19 2022/02/10

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當局由今日起至2月23日，將限制出席婚禮的人士及數量。（資料圖片）

本港爆發第五波疫情，港府早前宣布再收緊防疫措施，由今日起至2月23日期間生效，當中有關婚禮的規定屢次修改。至今日（10日），當局最新指示為限制婚禮人數。

根據政府「同心抗疫」網站的資料，由今日起至2月23日，將限制出席婚禮的人士及數量，期間不得舉行人數多於《婚姻條例》(第181章)下婚姻登記必要人員數目，即只可有登記官、婚姻監禮人或主持婚禮的神職人員，結婚雙方及2名見證人，亦不得舉行婚宴。

不過有關規定曾經過修改，當局原本在「同心抗疫」網站列明，在指明期間不能舉行婚禮。其後又更改規定，指明於2月10日至2月23日期間，可以在活動場所舉行不多於20人的婚禮，前提是婚禮上並無供應食物或飲品，屬宗教禮儀的部分除外。當局之後於今早在更新有關規定。

一文看清強制檢測方法及途徑：https://bit.ly/3stkd4p

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記者：黃悅晴

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