【家族榮耀】兩孩之母熊黛林3個月勁減23kg　靠做三組動作塑出蜜桃翹臀+A4腰+馬甲線

▲ 熊黛林榮升人母，身形依舊苗條Fit爆。

TVB劇《家族榮耀》現正熱播，當中飾演馬家大少奶的熊黛林（Lynn）演出獲讚。其實《家族榮耀》是熊黛林產後復出第一部劇集，今次一改以往溫文賢淑形象，豁出去演活潑辣、乞人憎大少奶，不惜加插反白眼兼藐嘴藐舌小動作，放膽演出獲網民激讚演技大躍進。

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演技之外，劇內劇外也靚媽的阿Lynn，身為兩孩之母卻身材零走樣，令不少人羨慕。

在2016年，阿Lynn與郭可頌結婚，兩年後誕下雙胞胎女兒。模特兒出身的她對身材管理當然十分有要求，榮升為人母後未有鬆懈，反而更落力操Fit身形，3個月勁減23kg，回復昔日窈窕Body。究竟生了一對孖女的星媽，如何火速地修身？

Lynn愛做高溫瑜伽，雖然疫情影響未能進行運動，但仍靠家中做無器械練習，保持住一副火辣苗條身形。安在家中抗疫的你，一齊跟Lynn踢走脂肪！

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第一組：3D蜜桃翹臀

雙手撐地、雙膝跪地，伸直其中一隻腳，指尖往天方向踢，每邊腿踢40下，每次做三組。如果剛開始運動，覺得難度太高的可以由15至20下開始，往後慢慢增加。重點記得雙手和腰肢不要彎曲。

第二組：A4腰

平躺地上，雙腿合攏伸直抬起，慢慢升高至指尖向天，重點是雙腿不能彎曲，放下時不能碰到地上，要一直要懸空，同樣做40下，每次三組。

第三組：馬甲線

跟第二組同樣平躺地處，雙腿做踩單車的動作，重點是腰要伸直，雙手不要抓任何東西借力，雖然用力更多，但效果會更好。

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每朝飲蜂蜜水

除了運動，飲食習慣也是重要的一環。Lynn從來不會節食，平日較少吃零食或飲汽水，均衡飲食。

她還分享小貼士，教大家在每朝起床後，先飲一杯蜂蜜水喚醒腸胃，不但有助排毒去水腫，更有天然美顏效果。

撰文 : TOPick柴犬出動