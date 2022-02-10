【死因研訊】61歲漢舌癌復發抽痰後3周亡　醫生指部份喉管曾脫落須駁回

▲ 時任屯門醫院外科醫生麥明山。（梁錦麟攝）

61歲吊機操作員於2018年間舌癌復發，於屯門醫院進行手術後，期間由學護於頸部臨時氣管造口協助抽痰，期間病人心跳停頓，3星期後死亡。死因裁判法庭今（10日）展開研訊。死者妻子作供稱死者術後需要抽痰，但只有1名學護替死者抽痰，事發時涉事學護替死者抽痰後不久便大叫「佢嘔血啊！」，死者隨後昏迷及心跳停頓。屯門醫院醫生供稱，醫護在病房替死者搶救時，發現部分喉管曾脫落，醫護需多次嘗試才成功駁回喉管。

死者湯權，終年61歲。死因裁判法院今展開為期5天的研訊，預計傳召10名證人作證。研訊由死因裁判官何俊堯處理，死因研訊主任為律政司檢控官潘忻，醫院管理局由馮國礎大律師代表，家屬一方未有律師代表。

▲ 死者妻子陳中蘋（紅衣）。（梁錦麟攝）

死者妻子陳中蘋作供稱，死者於2017年確診舌癌，並於2018年切除舌頭，惟同年經醫生抽取組織化驗後證實舌癌復發，遂於屯門醫院進行手術，並於頸部製造臨時氣管造口。

陳續指，2018年7月25日至8月4日期間，死者入住屯門醫院C4病房，當時死者面部腫脹，未能說話，床上沒有救命鐘，死者需要拍打床欄方能通知醫護。陳又形容，接駁死者頸部造口的喉管是透明的，內有痰涎積聚，而喉管的邊緣位置有血跡。

陳續指曾多次探望死者，死者通常每10數分鐘便會指向喉嚨，示意陳通知護士抽痰。陳指，許多時候只有1名學護為死者抽痰，該名學護通常是涉事學護。

及至8月4日，陳指當天如常到醫院探望死者，當時死者神態清醒，但仍需要抽痰。陳遂通知護士，不久便有學護進入病房，並於死者病床旁拉起橫廉後替死者抽痰。陳供稱，不久後該學護大叫「佢嘔血啊！」，於旁邊病床的男護士遂衝到死者病床前協助。男護士其後表示死者暈倒，隨後有醫生替死者進行逾1小時搶救。

陳續指，醫生其後向她表示，死者於搶救期間昏迷逾35分鐘，喉管曾經脫離，腦部亦曾停頓，需進入深切治療部搶救。及至8月25日，陳表示再有醫生向她表示，醫療團體替死者進行腦幹測試後，確定死者腦幹壞死，死者同日死亡。

時任屯門醫院外科醫生、藝人麥明詩胞兄麥明山引述醫療報告作供稱，進行癌症手術時，為了協助死者呼吸，遂於死者頸部開設造口。麥解釋，一般大型手術後，病患容易有肺炎及積聚痰涎，造口則可以方便抽痰。麥又指，醫護在病房替死者搶救時，發現部分喉管曾脫落，醫護需多次嘗試才成功駁回喉管。

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記者：梁錦麟