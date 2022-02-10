【強檢排長龍】檢測站疑有人炒賣籌號　徐德義：會指示當值人員盡量制止

▲ 食物及衞生局副局長徐德義醫生。（馮漢柱攝）

本港源頭不明個案散佈各區，多幢大廈納入強制檢測名單，為減少排隊等候檢測的人龍，檢測站承辦商在站內設派籌機，只限一人一籌。惟有人藉炒賣籌號賺錢，在網上的二手買賣平台，出價約90至200元不等，為強檢人士提供排隊的服務。（詳情即看：【下一頁】）食物及衞生局副局長徐德義指，若現場觀察到不正確及不理想的行為，當局會指示當值人員盡量制止相關行為。

徐德義今出席疫情記者會時回應事件時表示，較難就個別事件評論，又指現時有人協助每名市民取一張籌，相信不會引起混淆。他重申，自當局啟用派籌機後，得到很多正面回應，認為派籌機對於減低人流以言，是可行的方案。他又指，若在其他渠道聽到不同消息，當局亦會作檢視及檢討。

他說，政府並無忽排隊檢測情況不理想的狀況，當局已派人員處理排隊隊伍、設置派籌機，以及設立關愛隊伍處理。

另外，更有市民表示，疑有流動檢測站員工倒售檢測籌。流動檢測站承辦商醫堡健康護理指，醫堡只是為流動檢測站提供流動檢測車，而檢測站的員工不是旗下的員工。（詳情即看：【下一頁】）

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記者：陳葆琳