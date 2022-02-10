【最低工資】羅致光：倘勞資雙方能互諒　最低工資水平有機會提升

▲ 勞工及福利局局長羅致光。（直播截圖）

最低工資推行至今10年，每兩年一檢，惟儘管最低工資委員會3個勞方委員都反對，去年仍首度迎來凍薪，維持於37.5港元。勞工及福利局局長羅致光今日（10日）在立法會人力事務委員會視像會議上表示，最低工資檢討正在進行中，相信勞資雙方如果能夠互諒互讓，最低工資水平有機會提升，又形容上次凍結最低工資水平的結果有點不幸。



勞工界議員周小松不滿最低工資水平實施10年，升幅不及同期本地經濟增長及名義工資升幅，指基層勞工無法分享經濟發展的成果，他認為需一年一檢，又指有關討論機制荒謬。



羅致光說，非常希望在新一輪檢討中，僱主與僱員能夠有傾有講，尤其是一些工會，切勿再講如果加得少寧願工資水平凍結。他認為若是勞資雙方願意傾，則最低工資有機會提升。



民建聯議員顏汶羽就關注，早前特首表示第六輪防疫抗疫基金會向失業人士發放一萬元資助，是否反映過去兩年的抗疫基金政策有轉向，當局會否考慮設恆常的失業援助保障。羅致光說，當局一直有就失業保障制度作檢視，但由於涉及遣散費及長期服務金的政策調整，而目前首要做好取消強積金對沖，兩者不能同時處理。

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記者：袁澍