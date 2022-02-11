【牛肉宜忌】牛肉是發物皮膚病患者忌食 中醫拆解幾類人不宜吃牛肉

▲ 中醫拆解幾類人不宜吃牛肉。

「我適合進食牛肉嗎？」香港人愛吃肉，亦好牛肉，以牛肉入饌，各色各樣，層出不窮。然而美食背後，卻有宜忌，適當食用，有益健康；偏嗜貪吃，有損健康。



牛肉的性質

中醫學認為牛肉性平，味甘，性質平和，有補脾胃，益氣血，強筋骨的功效。然而有時會認為牛肉偏於溫性。翻查古籍，有記載將牛肉按品種分為黃牛肉、水牛肉，前者偏溫，後者偏涼。實際上， 現時食用的牛肉品種繁多，難以逐樣估計。

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而往往烹調手法會影響食物的偏性。烹調牛肉時，不時配搭性質溫熱的調味料，如黑椒、沙嗲、咖 喱、柱侯醬、五香粉、生薑、大蔥、大蒜、辣椒等等；而翻炒、香煎、烤焗等方法亦會令食物更加溫熱，牛肉成品自然偏於溫熱。



另外，視乎牛肉品種及烹調手法，可令牛肉性質更為溫補。如火炙和牛，油脂豐富，香氣逼人，在中醫角度屬「肥甘厚味」，多食影響消化吸收，反而有害脾胃。



牛肉適合大部分人士食用。相對而言，牛肉適合體質虛寒的人士食用。如手肘、膝蓋以下常感冰冷者，適合進食溫性的牛肉製品。至於體質偏熱的人士，如出現怕熱，面部長瘡，口氣較重，大便臭穢等症狀，則不太適宜進食牛肉製品。而牛肉性質偏補，感冒期間亦不宜多吃。



皮膚病患者亦不宜進食牛肉。牛肉有發物一說。由於大部分皮膚病都偏於溫性，若再進食性質偏溫的牛肉製品，猶如火上加油，進一步刺激皮膚不適，甚至加重症狀。所以許多時候，中醫都會建議皮膚病患者不要進食牛肉等發物。



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