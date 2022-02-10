【網騙急升】香港電腦保安事故協調中心去年處理7,725宗個案　網絡釣魚佔48%較前年增7%

▲ 陳仲文(左)呼籲企業和市民均須持續提升防範意識，積極應對近年日趨精密及複雜的網絡攻擊。

疫情令在家工作、網上購物等漸趨普遍。香港生產力促進局轄下的香港電腦保安事故協調中心(HKCERT)指，去年處理了7,725宗保本地保安事故，最多網絡釣魚，佔48%，較前年增加7%，而且連續4年上升並創新高，當中超過7成涉及網上購物或網上銀行。

HKCERT去年共處理7,725宗保安事故，當中最主要事故為網絡釣魚（3,737宗，佔48％），較2020年增加7%，連續4年上升並創新高，當中逾7成事故涉及網上購物或網上銀行；其次事故為殭屍網絡（3,479宗，佔45％）。

中心另預測今年的５大保安風險，包括NFT及元宇宙涉及新型虛擬資產儲存、交易及大量數據往來；加密貨幣價值持續攀升及相關市場不斷擴張，不法分子會從有關的貨幣交易和儲存兩方面入手，盜取用戶敏感資料，進入賬戶轉走貨幣，或作其他惡意用途；利用新興科技（例如：5G、物聯網、人工智能、二維碼等）應用普及和潛在保安漏洞發動的網絡攻擊將趨多元化，如人工智能欺詐、利用二維碼登入的賬戶騎劫攻擊等；疫情持續將進一步加快供應鏈互連和數碼化，透過攻擊第三方服務供應商來入侵最終目標機構的供應鏈攻擊亦會相應上升；以及網絡攻擊將會變得更具針對性及有組織，多重勒索軟件及針對個別行業（例如：網上購物、電子銀行）的釣魚攻擊將成常態。

生產力局數碼轉型部總經理兼HKCERT發言人陳仲文表示，社會各界不要掉以輕心，無論個人或企業，都要提升對資訊保安的認知和應對能力，而企業更要了解新興科技帶來的資訊保安威脅，制訂相關的保安策略和措施，同時提高合作夥伴和服務提供者的資訊保安意識，加強監察第三方供應商及應用軟件。

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責任編輯：蘇文軒