【活得健康啲】BB飲奶沒抹乾面頸易誘發濕疹　中醫教小兒濕疹止痕護理貼士

除了父母遺傳敏感體質，嬰兒喝奶後沒抹乾皮膚，也會誘發濕疹。小朋友患濕疹，可怎樣搔癢而不抓傷皮膚？用芫茜水外洗一定可以止癢？今集《活得健康啲》請來註冊中醫師李廣冀解構小兒濕疹成因、誘發原因、常見症狀，並教各位家長為孩子護理、止癢的貼士。

小兒濕疹成因

李醫師指，小兒濕疹為內外因素引起的一種慢性皮膚炎症，有滲出傾向、反復發作、對稱、痕癢的特點。內在因素包括：免疫異常、免疫缺憾、慢性疾病；外因多是環境變化、食物過敏、天氣變化、日曬。此外，社會壓力、心理因素也會誘發此病，但小兒不多見。

他表示，年紀最小的患者，通常出生3至5個月後，就會出現嬰兒濕疹症狀，一般面部長出紅疹、滲水。他們通常對牛奶、蛋白質敏感，導致面部出現敏感症狀，稱為「奶癬」或「嬰兒面部濕疹」。

一般是因為父母遺傳敏感體質給嬰兒，導致嬰兒會對很多東西敏感，譬如牛奶；通常到半歲、一歲，這些面部濕疹症狀會緩解。若嬰兒濕疹無法臨床康復，就會演變為「異位性皮炎」。

濕疹遺傳機率為1/2

李醫師指，若父母其中一方有敏感症狀，嬰兒也會有1/2機會患濕疹。若父母有嚴重濕疹症狀 ，婦女懷孕期間則要小心飲食，避免引發痕癢的食物，譬如海鮮、芒果、榴槤、煎炸食物、甜食（如朱古力、珍珠奶茶）等，令濕疹加劇，導致嬰兒也有嚴重的濕疹體質。餵哺母乳期間，母親若吃過多致敏食物，例如海鮮、牛肉、芝士，嬰兒喝母乳後也可能出現敏感症狀。

常見症狀、誘發因素

患者一開始多是面部出現「奶癬」；或是尿布疹引發刺激，慢慢演變成濕疹，導致面泛紅、手肘或膕窩出紅疹。若嬰兒濕疹無法臨床康復，從三、四歲開始就會演變為「異位性皮炎」。「異位性皮炎」多是腳膕、手肘有濕疹，患者通常每年轉季就會發作，發作一、兩個月後好轉，至翌年轉季時又復發。

李醫師指，在他接觸的求診者中，最年幼的小兒濕疹患者為6個月大的嬰兒，約三、四個月大開始，面部有奶癬。每周服用中藥5天，患者奶癬漸漸受控，惟曬過太陽後濕疹曾發作。他解釋，6個月大的嬰兒皮光肉滑，皮膚很易受外界刺激，譬如流汗後濕疹會發作。

惟較常目但較易被忽略的是，嬰兒喝奶後，留下的奶漬有機會流到耳朵、頸部，這些部位若藏有奶水，很易誘發濕疹，故喝奶後要盡量抹乾他們的皮膚。另外，他們也喜歡啜手指，要留意指隙的口水漬，尤其無名指、中指之間，若沒抹乾口水漬，也很易誘發濕疹。

小兒濕疹常見的發作部位包括：手腕、手掌、膝蓋、足踝、足背等。點擊相片看病例：

▼ 點擊圖片放大 +6 +5

七成小兒濕疹青春期後臨床康復

李醫師指，濕疹不可以完全斷尾，暫時中西醫也沒一個完全根治方法。根治意思是以後也不發作，惟濕疹患者只能臨床康復，即病情數月至數年持續穩定。

患者可服藥紓緩，配合運動、休息，病情可漸漸好轉，體內免疫缺陷、異常狀況也可透過休息修復，體質變得沒那麼敏感。他指，隨年紀增長、中藥輔助，腸胃的耐受性、皮膚抵抗力增強，七成小兒濕疹患者也可在青春期之後臨床康復，病情隨體質增強而穩定。

外洗、外敷及保濕方法

李醫師指，治療濕疹第一方針是盡快讓傷口癒合，第二是減少痕癢。若接受中醫治療，除了內服中藥，還有外治法，即針灸、外洗。他表示，較難讓2歲以下嬰幼兒接受並服用中藥，故多數外塗保濕產品，或以馬齒莧、金銀花等煲水洗澡，紓緩症狀。

接下來，他會講解何時用外洗，為何用後無效；傷口太多時如何護理；何時用潤膚霜、潤膚膏，為何用後反更嚴重等問題。

1. 外洗方法（例如金銀花水、芫茜水等）

▼ 點擊圖片放大 +4 +3

2. 外敷方法（適用於傷口太多時）

▼ 點擊圖片放大 +3 +2

3. 使用保濕產品（潤膚霜／潤膚膏）

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

止癢及護理傷口貼士

痕癢、傷口問題最令人困擾。他表示，引發痕癢的因素很多，例如感到太熱時，尤其運動過後，有機會加重濕疹症狀。可以選擇在早上或黃昏曬一曬太陽，但不能直接照射，半歲內的嬰兒只能曬大約15分鐘，半歲以上也只宜曬半小時。但曬太陽後，嬰兒當晚通常睡得較好，不再那麼痕癢。

搔癢是本能反應，如何可避免抓傷皮膚？

▼ 點擊圖片放大 +3 +2

若不慎抓損皮膚，如何避免受細菌感染？

1.使用消毒繃帶

▼ 點擊圖片放大 +3 +2

2.使用抑制細菌的藥膏

可搽抑制細菌的藥膏，譬如含氧化鋅的藥膏，氧化鋅可加速傷口癒合。

可搽含有苦參、地膚子這些抑制細菌的中藥藥膏，均可減低感染金黃葡萄球的機會。

3.在室內盡量保持恆溫，約23°C、24°C，濕度則維持在40%至50%。環境太熱容易令細菌滋生，太冷會令皮脂腺收縮，令皮膚乾燥。

其他護理貼士

1. 留意洗澡時間、水溫及事後潤膚

▼ 點擊圖片放大 +3 +2

2. 留意衣服物料、厚薄

▼ 點擊圖片放大 +3 +2

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載︰bit.ly/34FTtW9

記者：黃泳欣