【基層受惠】新世界發展派20萬套快速檢測包贈基層　鄭志剛：盼為基層減擔憂

新世界發展今日（10日）宣布，因應第五波疫情肆虐全港，市民對病毒檢測需求甚殷，社區檢測中心輪候需時，故決定與本港初創獨角獸、基因及診斷檢測公司Prenetics合作，捐贈20萬套快速抗原檢測包，當中6間非牟利機構

在本月下旬，推薦及甄選服務對象及安排發放方式，陸續轉贈至有需要的基層人士，紓緩他們購買檢測套裝的經濟負擔。

新世界發展行政總裁鄭志剛表示集團一直秉持創造共享價值理念，因應過去兩年疫情變化，推出措施與社區一起抗疫，包括 2020 年首創自助口罩提取機向有需要市民派發口罩、去年向基層市民提供疫苗接種津貼，至於今次與 Prenetics 合作，除了紓緩社會對快速檢測包的殷切防疫需求外，亦體現香港初創企業對社會的貢獻。

希望為基層大眾提供快速抗原檢測包，令他們在病毒陰霾下，少一點擔憂，亦減少生活負擔。

Prenetics 行政總裁兼創辦人楊聖武稱深明社會大眾對快速檢測的殷切需求，亦正努力增加快速檢測套裝的生產量，務求在未來數月向社區提供逾百萬套包括Circle HealthPod 等快速測試套裝，與社會大眾共同抗疫。



是次免費捐贈的快速抗原檢測包共20萬套，已獲美國食品及藥物管理局的緊急使用許可，亦在澳洲及新加坡等地獲相關當局認可使用。檢測者以拭子棒收集鼻腔拭子樣本，15分鐘就可得知檢測結果，無病徵下也可檢測出樣本是否呈陽性，兒童亦可在成人協助下使用。

新世界及Prenetics將於本月下旬起，將首批快速檢測包陸續捐贈予6間非牟利機構，當中包括基督教香港信義會社會服務部、香港路德會社會服務處、香港社區組織協會、香港基督教女青年會、兒童癌病基金及聖雅各福群會。



有關機構將因應情況自行向有需要的服務單位，如安老及護理院舍員工，以及需要定期病毒檢測的行業如清潔、保安、餐飲業的從業員，以至獨居長者及長期病患人士等，以合適的方式盡快發放檢測包，務求令有需要的基層市民獲得適切協助。

同時亦會向該6間非牟利機構，捐出50套快速檢測系統Circle HealthPod及500套一次性分子檢測組合，予有關機構的職員使用。Circle HealthPod屬快速、便攜及可重用，最快約20分鐘就可提供準確的聚合酶連鎖反應（PCR）質量結果，準確度達 98.4%。

集團員工及旗下屋苑住戶亦將獲贈快速檢測包同時，集團在本月下旬，會向所有員工派發快速抗原檢測包，為員工及其家人提供多一重防疫保障，集團並感謝員工，在第五波疫情下一直謹守崗位。集團亦會向旗下管理的屋苑，每戶免費派發兩包快速抗原檢測包。

一文看清強制檢測方法及途徑：https://bit.ly/3GaxDIb

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責任編輯：余思嵐