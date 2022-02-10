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【第五波疫情】第2輪教師基本法測試延期至3月26日舉行　考生原先選取考試時段地區不變

社會 15:09 2022/02/10

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教育局今日（10日）宣布，原定本月底舉行的第2輪教師《基本法》測試，將延期至下月26日（周六）舉行。

教育局今日（10日）宣布，因應本港新冠肺炎疫情嚴峻，原定於2月26日為公營學校新聘任教師舉行的第2輪《基本法》測試，將會延期1個月至3月26日（周六）舉行。

除考試日期之外，先前選取的時段和考場所屬地區將維持不變，考生無須另行申請或更改已提交的選擇，教育局會以電郵通知所有報名人士有關安排。局方表示，會密切留意疫情變化，並配合本港整體防疫抗疫措施安排上述測試，有關教育局舉辦的《基本法》測試詳情及最新消息，可瀏覽教育局網頁

第五波疫情亦影響到原定本月舉行俗稱基準師的「教師語文能力評核」，考評局日前已宣布包括2月12日及13日的筆試及2月28日至3月4日的口試將延期舉行，英文及普通話科評核各影響逾千人，詳情即看：【下一頁】

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責任編輯：馮琪雅

教育局 基本法 疫情 學校

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