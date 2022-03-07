【活得健康啲】小朋友患濕疹未必要全面戒口　中醫教自測食物敏感方法【附食療】

▲ 小朋友患濕疹未必要全面戒口，中醫講解小兒濕疹飲食注意事項。

小朋友患濕疹一定要全面戒口，戒得很清淡？今集《活得健康啲》請來註冊中醫師李廣冀，講解小兒濕疹患者飲食方面的注意事項，列出容易誘發濕疹的食物，教大家自測試食物敏感的方法，並介紹適合寒底、熱底患者的湯水食療。

媽媽要注意飲食 免子女濕疹加劇

李醫師表示，最年幼的患者，通常出生3至5個月後，就可能出現嬰兒濕疹症狀，一般是父母遺傳敏感體質給他們。若父母其中一方有敏感症狀，嬰兒也會有1/2機會患濕疹。嬰兒會對很多物質敏感，譬如喝牛奶後會敏感，面部會長出紅疹，出現泛紅、滲水、紅腫等症狀，稱為「奶癬」或「嬰兒面部濕疹」。

敏感體質分為輕微及嚴重。若父母鼻敏感症狀輕微，則不必太擔心。但若有嚴重濕疹症狀，懷孕期間要小心飲食，避免引發痕癢的食物，譬如芒果、榴槤、龍眼、荔枝、煎炸食物，以及甜食，如甜品、朱古力、珍珠奶茶等，也會令濕疹加劇，導致嬰兒出生後也會有嚴重的濕疹體質。

一定要全面戒口？

李醫師表示，大約有1/3濕疹患者對食物敏感。若這些患者進食部份食物後，濕疹加重的話，就要特別小心。不過，亦有2/3濕疹患者戒口戒得很清淡，病情也沒好轉的。這類人則不需廣泛、嚴格、長時間地戒口，否則會導致營養不足、心情欠佳。當長期只吃某幾種食物，患者會感到厭悶、沒食慾，體重及抵抗力亦隨之下降。

李醫師指出，食物敏感是一個浮動的慨念。若患者休息得好、心情好，濕疹症狀不太嚴重時，食物敏感的情況也較少，甚至可能吃蝦蟹後感覺不到敏感症狀。但若濕疹再發作，皮膚痕癢時，又會再對很多東西敏感。

他曾遇過有濕疹患者吃白飯也會敏感。他提醒，濕疹嚴重時、發作時就吃清淡些；待沒甚麼大礙時，才再次進食不同種類的食物，但蝦、蟹、酒精則要盡量避免。

哪些食物容易誘發濕疹？

李醫師指，敏感體質人士會對很多食物敏感。其中較常誘發濕疹有以下幾類食物，若發作得厲害，部份蔬果亦宜避免：

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如何找出致敏食物？

敏感體質人士會對很多食物敏感，到如何確定是哪種食物誘發？李醫師建議自製一本食物日記，這是個很直接的方法，去驗證患者對哪種食物敏感。

以吃荔枝為例，若吃了兩顆感到皮膚痕癢的話，就把這事記下來；6星期內不吃荔枝，第7個星期再吃，然後看看自己有否痕癢。若仍感到痕癢，又把此事記下來，再停吃6星期，第7個星期再吃；若再吃也感到痕癢，那就有99%機會是對荔枝敏感了。

若小時候對糖分敏感，長大後就自然不再敏感？

李醫師指，濕疹症狀會隨時間而改善，通常體質增強，就可「​​摵甩」濕疹。但「摵甩」不代表斷尾，因為「​​摵甩」後還可以黏回去。

他建議，當濕疹病情暫時好轉，可多吃各種食物，因為無論內在或外在耐受性也增強了。當完成發育後，腸臟能消化各類蛋白質食物，腸漏症風險也隨之減低。

當消化能力較好，蛋白質也吸收得較好時，就不會敏感了。換言之，當體質增強，疫缺陷就會減少，敏感程度也會隨之下降。李醫師表示，七成小兒濕疹患者也可在青春期之後臨床康復。

湯水推介

李醫師表示，寒底濕疹患者約佔三成，有六成多也為熱底。他根據不同的體質，推介以下湯水食療：

【寒底、易腹瀉患者】

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【熱底患者】

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上一集，李醫師講解了小兒濕疹症狀、患處止痕及護理方法，如欲了解【請按此】

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記者：黃泳欣