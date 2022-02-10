  • 18°C
香港時間 : 2022210日 (週四) 16:00
靚太生活雜誌

會員專區

專題:至TOP節日全攻略

熱門關鍵字 : 疫苗通行證 第五波疫情 鐵拳英雄 升中面試 殭屍校園 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄 兒童健康 超市大搜查
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【強檢排長龍】網傳疑有流動檢測站員工倒售檢測籌　承辦商醫堡：不是旗下員工

社會 15:14 2022/02/10

分享：

熱門 疫苗通行證 第五波疫情 鐵拳英雄 升中面試 殭屍校園 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄 兒童健康 超市大搜查

本港確診個案持續上升，昨日（9日）確診個案更破千宗，各區多幢大廈納入強檢名單，檢測站每天都出現市民大排長龍的情況。有檢測站承辦商昨日在站內設派籌機，惟有市民向職員反映指有人炒賣籌號，在網上的二手買賣平台上，有人出價約90至200元不等，為強檢人士提供排隊的服務（詳情即看：【下一頁】）。今日（10日）更有市民指，疑有流動檢測站員工倒售檢測籌。流動檢測站承辦商醫堡健康護理指，醫堡只是為流動檢測站提供流動檢測車，而檢測站的員工不是旗下的員工。

    點擊圖片放大
    +3
    +2

在網上Facebook群組「涂東東專頁」流傳一段影片，指在粉嶺醫堡流動檢測站，有流動檢測站員工疑似倒售檢測籌。影片中，看到有流動檢測站員工手持疑似檢測籌，而有不少市民圍在她附近，她向市民舉起二字手勢，最後由警察到場將流動檢測站員工帶離現場。

TOPick記者向該流動檢測站承辦商醫堡健康護理有限公司查詢，醫堡回覆指，醫堡只是為流動檢測站提供流動檢測車，而檢測站的員工不是旗下的員工。

最新影片推介：

一文看清強制檢測方法及途徑：https://bit.ly/3GaxDIb

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：李榮忠

相關文章

【基層受惠】新世界發展派20萬套快速檢測包贈基層　鄭志剛：盼為基層減擔憂
今日 15:12
【基層受惠】新世界發展派20萬套快速檢測包贈基層　鄭志剛：盼為基層減擔憂
【第五波疫情】第2輪教師基本法測試延期至3月26日舉行　考生原先選取考試時段地區不變
今日 15:09
【第五波疫情】第2輪教師基本法測試延期至3月26日舉行　考生原先選取考試時段地區不變
【網騙急升】香港電腦保安事故協調中心去年處理7,725宗個案　網絡釣魚佔48%較前年增7%
今日 15:10
【網騙急升】香港電腦保安事故協調中心去年處理7,725宗個案　網絡釣魚佔48%較前年增7%

你可能感興趣

【基層受惠】新世界發展派20萬套快速檢測包贈基層　鄭志剛：盼為基層減擔憂
今日 15:12
【基層受惠】新世界發展派20萬套快速檢測包贈基層　鄭志剛：盼為基層減擔憂
【第五波疫情】第2輪教師基本法測試延期至3月26日舉行　考生原先選取考試時段地區不變
今日 15:09
【第五波疫情】第2輪教師基本法測試延期至3月26日舉行　考生原先選取考試時段地區不變
【網騙急升】香港電腦保安事故協調中心去年處理7,725宗個案　網絡釣魚佔48%較前年增7%
今日 15:10
【網騙急升】香港電腦保安事故協調中心去年處理7,725宗個案　網絡釣魚佔48%較前年增7%
疫情 新冠肺炎疫情 新冠肺炎 強制檢測 Facebook群組 Facebook 服務 粉嶺

最高瀏覽

【一家染疫】港女初步陽性滯留家中4天　發燒咳嗽流鼻水症狀全家染疫
10:10 2022/02/09
【一家染疫】港女初步陽性滯留家中4天　發燒咳嗽流鼻水症狀全家染疫
【家族榮耀】李彩華出動共逾百萬元私伙拍劇　LV+Fendi+Dior名牌大晒冷
17:09 2022/02/09
【家族榮耀】李彩華出動共逾百萬元私伙拍劇　LV+Fendi+Dior名牌大晒冷
【確診入院】打2針科興港媽確診入院　有燒鵝髀餐分享入院「走佬袋」清單
11:07 2022/02/09
【確診入院】打2針科興港媽確診入院　有燒鵝髀餐分享入院「走佬袋」清單