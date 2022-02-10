【強檢排長龍】網傳疑有流動檢測站員工倒售檢測籌　承辦商醫堡：不是旗下員工

本港確診個案持續上升，昨日（9日）確診個案更破千宗，各區多幢大廈納入強檢名單，檢測站每天都出現市民大排長龍的情況。有檢測站承辦商昨日在站內設派籌機，惟有市民向職員反映指有人炒賣籌號，在網上的二手買賣平台上，有人出價約90至200元不等，為強檢人士提供排隊的服務（詳情即看：【下一頁】）。今日（10日）更有市民指，疑有流動檢測站員工倒售檢測籌。流動檢測站承辦商醫堡健康護理指，醫堡只是為流動檢測站提供流動檢測車，而檢測站的員工不是旗下的員工。

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在網上Facebook群組「涂東東專頁」流傳一段影片，指在粉嶺醫堡流動檢測站，有流動檢測站員工疑似倒售檢測籌。影片中，看到有流動檢測站員工手持疑似檢測籌，而有不少市民圍在她附近，她向市民舉起二字手勢，最後由警察到場將流動檢測站員工帶離現場。

TOPick記者向該流動檢測站承辦商醫堡健康護理有限公司查詢，醫堡回覆指，醫堡只是為流動檢測站提供流動檢測車，而檢測站的員工不是旗下的員工。

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記者：李榮忠