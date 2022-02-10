【院舍爆疫】8間院舍出現感染個案　溫暖護老院所有院友須檢疫

▲ 衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君醫生。（馮漢柱攝）

第五波疫情嚴峻，本港多區出現不明源頭個案，其中多間院舍出現爆發。食物及衞生局副局長徐德義、衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君和醫院管理局總行政經理（綜合臨床服務）李立業今日（10日）下午出席記者會交代最新疫情。即看：【不斷更新】

▲ 大圍莫黃鳳儀安老院。（社署圖片)

衞生防謢中心公布，今日（10日）新增986宗確診個案，當中1宗為輸入個案，其他為本地病例；同時錄得800宗初步確診。張竹君表示，有多間院舍出現感染個案，包括：

深水埗溫暖護老院再多3宗個案，整間院舍人士須檢疫

大圍東華三院莫黃鳳儀安老院，一人初確，同一房間人士須檢疫

元朗君悅護理中心有數宗初確個案，另有數人快速測試陽性

鑽石山東華三院何東安老院有工作人員初確，與其他員友沒有接觸

上水香海正覺蓮社主辦佛教李莊月明護養院有兩名院友及三名工作人員初確

葵涌騰達護老集團有一名保健員確診

大角咀東華三院何玉清翠柳頤庭一名在廚房工作的人士確診，沒有長者須檢疫

保良局西營盤護老院暨長者日間護理中心有兩名長者染疫，同住的長者須檢疫

張竹君表示，第五波至今有逾20間院舍有院友或員工確診個案而須撤離，指一開始可能是部分長者或員工確診，惟近日發現部分院舍出現爆發，料因工作人員出入，與社區出現確診個案，將病毒帶到院舍，繼而產生爆發。

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記者：郭詩詩