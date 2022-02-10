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【食物安全】​波蘭和韓國部分地區爆H5N1禽流感　本港暫停進口當地禽類產品

社會 15:36 2022/02/10

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（資料圖片）

食物安全中心今日（10日）宣布，因應波蘭獸醫檢查總署通報，指波蘭庫亞維──波美拉尼亞省Sępoleński區爆發高致病性禽流感，以及韓國農林畜產食品部通報，指韓國忠清南道保寧市和京畿道平澤市爆發高致病性H5N1禽流感，中心即時指示業界暫停上述地區進口禽肉及禽類產品（包括禽蛋），以保障本港公眾健康。

中心指，根據政府統計處的資料，本港去年從波蘭進口約4460公噸冷藏禽肉及約3020萬隻禽蛋，以及從韓國進口約20公噸冷藏禽肉及約84萬隻禽蛋。已就事件聯絡波蘭和韓國當局，並會繼續密切留意世界動物衞生組織及有關當局發出關於爆發禽流感的消息，因應當地疫情發展，採取適當行動。

一文看清強制檢測方法及途徑：https://bit.ly/3GaxDIb

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責任編輯：余思嵐

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