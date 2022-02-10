【尼斯】顧定軒做樂壇新人化身水怪推首支單曲　Zeno感謝藍奕邦代表達心聲

▲ 顧定軒（Zeno）推出第一首個人單曲——《尼斯》。（《尼斯》花絮照）

顧定軒（Zeno）於今年以新人身份加入香港樂壇，並推出第一首個人單曲——《尼斯》。

剛剛完成藝術裝置展覽的顧定軒將自己化身成尼斯跟大家見面，導演得悉《尼斯》是由Zeno親自作曲後，都希望Zeno可親身以尼斯造型現身MV。

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《尼斯》場景

Zeno表示：「原本打算真的找個真實的湖景拍攝，但因為天氣與場景問題，所以改到室內拍攝，很開心朋友幫忙且搭建了一個小島場景出來。」

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首次特技化妝

拍攝MV當天，Zeno花了6小時特技化妝，今次也是Zeno的第一次嘗試。

他說：「之前拍攝電影和電視劇都是演真人角色，自己未試過化身成一隻水怪，感覺很有趣，跟美術指導討論過後，決定以鱗片以及魚鰓設計放在身上，另外身體有受傷痕跡，想帶出尼斯水怪從寂靜水底去到人類世界後的歷程。」

感謝藍奕邦

Zeno透露：「今次創作《尼斯》歌曲其實都籌備了一段時間，之前一直覺得未夠好，所以都沒跟別人說。直至與經理人小澄討論後，終於在自己生日正日，鼓起勇氣找一直都很欣賞的音樂監製藍奕邦先生，希望可以邀請他為《尼斯》寫詞。」

他續指：「見面過後，阿邦很大方地答應了，真心很多謝及感激他為《尼斯》歌曲填上了一份好詞，很代表我想表達的心聲。當然還要多謝今次為MV出力的每一位，他們全部都是我的天使。希望每一位聽畢《尼斯》後都可以擁抱一下自己，好好活下去。」

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