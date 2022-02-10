  • 17°C
香港時間 : 2022210日 (週四) 17:30
靚太生活雜誌

會員專區

專題:至TOP節日全攻略

熱門關鍵字 : 疫苗通行證 第五波疫情 鐵拳英雄 升中面試 殭屍校園 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄 兒童健康 超市大搜查
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【尼斯】顧定軒做樂壇新人化身水怪推首支單曲　Zeno感謝藍奕邦代表達心聲

娛樂 17:07 2022/02/10

分享：

熱門 疫苗通行證 第五波疫情 鐵拳英雄 升中面試 殭屍校園 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄 兒童健康 超市大搜查

顧定軒（Zeno）推出第一首個人單曲——《尼斯》。（《尼斯》花絮照）

顧定軒（Zeno）於今年以新人身份加入香港樂壇，並推出第一首個人單曲——《尼斯》。

剛剛完成藝術裝置展覽的顧定軒將自己化身成尼斯跟大家見面，導演得悉《尼斯》是由Zeno親自作曲後，都希望Zeno可親身以尼斯造型現身MV。

【尼斯之歷】顧定軒開設多媒體展覽　《造星III》好拍檔Manson現身撐場

    點擊圖片放大
    +7
    +6

《尼斯》場景

Zeno表示：「原本打算真的找個真實的湖景拍攝，但因為天氣與場景問題，所以改到室內拍攝，很開心朋友幫忙且搭建了一個小島場景出來。」 

【尼斯之歷】顧定軒以水怪角度探索「我是誰」　Zeno：喜歡不完美的自己

    點擊圖片放大
    +8
    +7

首次特技化妝

拍攝MV當天，Zeno花了6小時特技化妝，今次也是Zeno的第一次嘗試。

他說：「之前拍攝電影和電視劇都是演真人角色，自己未試過化身成一隻水怪，感覺很有趣，跟美術指導討論過後，決定以鱗片以及魚鰓設計放在身上，另外身體有受傷痕跡，想帶出尼斯水怪從寂靜水底去到人類世界後的歷程。」 

感謝藍奕邦

Zeno透露：「今次創作《尼斯》歌曲其實都籌備了一段時間，之前一直覺得未夠好，所以都沒跟別人說。直至與經理人小澄討論後，終於在自己生日正日，鼓起勇氣找一直都很欣賞的音樂監製藍奕邦先生，希望可以邀請他為《尼斯》寫詞。」

他續指：「見面過後，阿邦很大方地答應了，真心很多謝及感激他為《尼斯》歌曲填上了一份好詞，很代表我想表達的心聲。當然還要多謝今次為MV出力的每一位，他們全部都是我的天使。希望每一位聽畢《尼斯》後都可以擁抱一下自己，好好活下去。」

最新影片推介：黃子華+張繼聰+陳湛文

撰文 : TOPick柴犬出動

相關文章

【尼斯之歷】顧定軒以水怪角度探索「我是誰」　Zeno：喜歡不完美的自己
10:45 2021/12/19
【尼斯之歷】顧定軒以水怪角度探索「我是誰」　Zeno：喜歡不完美的自己
【尼斯之歷】顧定軒開設多媒體展覽　《造星III》好拍檔Manson現身撐場
20:13 2021/12/16
【尼斯之歷】顧定軒開設多媒體展覽　《造星III》好拍檔Manson現身撐場
【全民造星III】A3組布偶戲唱《十年後的我》引迴響　顧定軒入行追夢兼職做紮鐵維生【有片】
16:55 2020/12/07
【全民造星III】A3組布偶戲唱《十年後的我》引迴響　顧定軒入行追夢兼職做紮鐵維生【有片】

你可能感興趣

【尼斯之歷】顧定軒以水怪角度探索「我是誰」　Zeno：喜歡不完美的自己
10:45 2021/12/19
【尼斯之歷】顧定軒以水怪角度探索「我是誰」　Zeno：喜歡不完美的自己
【尼斯之歷】顧定軒開設多媒體展覽　《造星III》好拍檔Manson現身撐場
20:13 2021/12/16
【尼斯之歷】顧定軒開設多媒體展覽　《造星III》好拍檔Manson現身撐場
【全民造星III】A3組布偶戲唱《十年後的我》引迴響　顧定軒入行追夢兼職做紮鐵維生【有片】
16:55 2020/12/07
【全民造星III】A3組布偶戲唱《十年後的我》引迴響　顧定軒入行追夢兼職做紮鐵維生【有片】
顧定軒 演員 尼斯 歌手 娛樂人物職業 娛樂機構

最高瀏覽

【公院爆煲】至周日仍有232名確診者未送院　專家教病人如廁後加入一物防感染同住家人
23:25 2022/02/09
【公院爆煲】至周日仍有232名確診者未送院　專家教病人如廁後加入一物防感染同住家人
【家族榮耀】李彩華出動共逾百萬元私伙拍劇　LV+Fendi+Dior名牌大晒冷
17:09 2022/02/09
【家族榮耀】李彩華出動共逾百萬元私伙拍劇　LV+Fendi+Dior名牌大晒冷
【脂肪肝】小六男童食清蒸水煮餐 一年增重至176磅一個原因愈食愈肥
18:47 2022/02/08
【脂肪肝】小六男童食清蒸水煮餐 一年增重至176磅一個原因愈食愈肥