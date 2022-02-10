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【居安抗疫】逾1300人正接受居家檢疫　涉及571個居住單位【附大廈名單】

社會 17:41 2022/02/10

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熱門 疫苗通行證 第五波疫情 鐵拳英雄 升中面試 殭屍校園 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄 兒童健康 超市大搜查

大埔檢測站大排長龍。（譚以諾攝）

第五波疫情嚴峻，本港多區出現不明源頭個案。衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君和醫院管理局總行政經理（綜合臨床服務）李立業今日（10日）下午出席記者會交代最新疫情。衞生防謢中心公布，今日（10日）新增986宗確診個案，當中1宗為輸入個案，其他為本地病例。

政府本月8日起推行「居安抗疫」計劃，安排經評估為合適的密切接觸者和密切接觸者的同住家人進行為期分別14天和4天的家居檢疫。張竹君今日在記者會上交代，指截至昨晚，再多700人在家檢疫，即共1306人，牽涉571個居住單位。

「居安抗疫」計劃下家居檢疫人士所居住的大廈名單按此

最新影片：【活得健康啲】葛行輝日食兩包煙咳到甩肺　35年煙鏟成功戒煙變長跑好手

一文看清強制檢測方法及途徑：https://bit.ly/3stkd4p

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記者：郭詩詩

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