  • 18°C
香港時間 : 2022210日 (週四) 16:00
靚太生活雜誌

會員專區

專題:至TOP節日全攻略

熱門關鍵字 : 疫苗通行證 第五波疫情 鐵拳英雄 升中面試 殭屍校園 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄 兒童健康 超市大搜查
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【申上訴候批】涉串謀詐騙證監囚4年申上訴候批　張震遠預計明年3月出獄

社會 15:40 2022/02/10

分享：

熱門 疫苗通行證 第五波疫情 鐵拳英雄 升中面試 殭屍校園 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄 兒童健康 超市大搜查

涉串謀詐騙證監囚4年申上訴候批，張震遠預計明年3月出獄。（資料圖片）

前行政會議成員兼前商交所主席張震遠，涉串謀商交所時任財務總監瞞騙證監會，早前被裁定串謀詐騙等罪成，於2020年7月被判監4年。張今(10日)向高等法院申請就定罪提出上訴許可。上訴庭聽取陳詞後，押後作出書面判決。據悉，仍在服刑中的張震遠，預計於2023年3月刑滿出獄。

現年62歲的上訴人張震遠，早前於區域法院經審訊後，被裁定1項串謀詐騙罪及1項欺詐罪成，於2020年7月被判監4年，禁止擔任公司董事5年。

仍在服刑中的張今早被押解到高等法院，出席就定罪提出上訴許可之聆訊。張的代表律師指，原審法官於分析證供時不足，包括以污點證人身分作供的同案被告蔡達英（52歲）之可信性，以及其證供欠缺文件或電郵等支持，質疑原審法官未能於毫無合理疑點下裁定上訴人罪名成立。

上訴庭副庭長聽取陳詞後表示需時考慮，押後作出判決，估計於下周可作出書面判決。據悉，仍在服刑中的張震遠，估計可於2023年3月刑滿出獄。同案被告蔡達英則被判監1年，已刑滿出獄。

張震遠被控的串謀詐騙罪指，於2012年5月至2013年5月期間，張震遠、蔡達英串謀詐騙證監會，即隱瞞商交所財務的重要資料，及提交虛假或具誤導性的財務狀況，使證監會沒有撤回商交所的自動化交易服務認可。

欺詐罪則指張於2013年4月12日至17日期間，向吳海璇虛假地表示，新效控股有限公司的整體持股並未抵押予其他人，意圖詐騙而誘使佳富達財務有限公司交出3,000萬元。

一文看清強制檢測方法及途徑：https://bit.ly/3GaxDIb

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：林育慧

相關文章

【傷人案】中環碼頭男子疑靠岸圖跳上碼頭　遭船員阻止打傷3船員
今日 11:37
【傷人案】中環碼頭男子疑靠岸圖跳上碼頭　遭船員阻止打傷3船員
【家庭糾紛】牛頭角兄弟爭執持刀互毆　傷及母親3人送院治理
16:19 2022/02/09
【家庭糾紛】牛頭角兄弟爭執持刀互毆　傷及母親3人送院治理
【非法賭博】警員涉外圍賭波及百家樂逾32萬元　遭廉署起訴周五提堂
15:18 2022/02/09
【非法賭博】警員涉外圍賭波及百家樂逾32萬元　遭廉署起訴周五提堂

你可能感興趣

【傷人案】中環碼頭男子疑靠岸圖跳上碼頭　遭船員阻止打傷3船員
今日 11:37
【傷人案】中環碼頭男子疑靠岸圖跳上碼頭　遭船員阻止打傷3船員
【家庭糾紛】牛頭角兄弟爭執持刀互毆　傷及母親3人送院治理
16:19 2022/02/09
【家庭糾紛】牛頭角兄弟爭執持刀互毆　傷及母親3人送院治理
【非法賭博】警員涉外圍賭波及百家樂逾32萬元　遭廉署起訴周五提堂
15:18 2022/02/09
【非法賭博】警員涉外圍賭波及百家樂逾32萬元　遭廉署起訴周五提堂
罪案 行政會議 張震遠 行政 欺詐罪 證監會

最高瀏覽

【一家染疫】港女初步陽性滯留家中4天　發燒咳嗽流鼻水症狀全家染疫
10:10 2022/02/09
【一家染疫】港女初步陽性滯留家中4天　發燒咳嗽流鼻水症狀全家染疫
【家族榮耀】李彩華出動共逾百萬元私伙拍劇　LV+Fendi+Dior名牌大晒冷
17:09 2022/02/09
【家族榮耀】李彩華出動共逾百萬元私伙拍劇　LV+Fendi+Dior名牌大晒冷
【確診入院】打2針科興港媽確診入院　有燒鵝髀餐分享入院「走佬袋」清單
11:07 2022/02/09
【確診入院】打2針科興港媽確診入院　有燒鵝髀餐分享入院「走佬袋」清單