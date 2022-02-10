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【新冠肺炎】公共屋邨管理處收款處將暫停開放　租戶可透過便利店等交租金

社會 15:56 2022/02/10

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房委會延長僱員特別上班安排。（資料圖片）

房委會今日（10日）宣布，因應政府宣布繼續實施政府僱員的特別上班安排，為市民提供緊急和必須的公共服務，直至另行通告。

有關安排如下：

  • 所有公共屋邨管理處周一、三及五上午10時至下午1時開放，提供有限度的屋邨管理服務，以及處理已預約的個案。管理處內的收款處將會暫停開放，租戶可透過其他千多個地點，例如指定的便利店及超級市場，或繳費靈繳交租金
  • 樂富房委會客戶服務中心的白表居屋第二市場計劃小組，及黃大仙龍翔辦公大樓的居屋第二市場計劃小組星期一、三及五上午10時至下午1時開放，提供有限度服務
  • 黃大仙龍翔辦公大樓的置業資助貸款小組會以投遞箱方式接收有關置業資助貸款計劃／自置居所貸款計劃的文件，申請人可於星期一、三及五上午10時至下午1時，把該等文件投入設於置業資助貸款小組的投遞箱內
  • 樂富房委會客戶服務中心的居者有其屋計劃銷售小組、觀塘建生廣場的綠表置居計劃銷售小組及其他相關服務的辦事處，只開放予已獲預約的申請者／公眾人士
  • 樂富房委會客戶服務中心公屋申請辦事處星期一、三及五上午8時至下午1時開放，處理公屋申請事宜；而已預約的詳細資格審查會面將會如期進行
  • 清拆安置辦事處及重建組分區（白田及石籬中轉房屋）辦事處星期一、三及五上午10時至下午1時開放，處理有關清拆安置或重建事宜；及位於房委會總部地下的收納處星期一至五下午2時至4時30分開放，處理租金以外的收納款項服務（包括處理資助房屋單位業主繳付補價，以便有關業主完成單位的買賣手續）

一文看清強制檢測方法及途徑：https://bit.ly/3GaxDIb

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責任編輯：余思嵐

 

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