【醫護染疫】再有23名公立醫院醫護染疫　袁國勇到明愛醫院視察

▲ 再有23名公立醫院醫護染疫，袁國勇到明愛醫院視察。（資料圖片）

第五波疫情嚴峻，本港多區出現不明源頭個案。食物及衞生局副局長徐德義、衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君和醫院管理局總行政經理（綜合臨床服務）李立業交代最新疫情。

李立業指出，有多間公立醫院有職員染疫，總共有23名職員初步確診或確診，包括一名北區醫院醫生；10名護士涉東區醫院、律敦治醫院、香港兒童醫院、明愛醫院、葵涌醫院、威爾斯親王醫院、博愛醫院、屯門醫院、青山醫院、天水圍醫院；2名專職醫療人員分別在紅十字會輸血服務中心以及雅麗氏那打素醫院工作；10名文職及支援人員分別東區醫院、明愛醫院、北區醫院、屯門醫院、仁愛普通科門診、青山醫院、基督教聯合社康服務、香港中文大學中醫專科診所暨臨床教研中心。

李指，職員已經被安排隔離治療，而醫院感染控制組亦進行追蹤工作及徹底消毒，有關人士在工作期間有穿著合適個人防護裝備，故沒有任何病人列緊密接觸者，惟有職員因曾除口罩聊天或一同進食，現時有20多名職員列為緊密接觸者。

明愛醫院早前有兩名護士確診，今日再多一名護士及2名病人確診，政府專家顧問袁國勇會到場視察。

東區醫院老人精神科因應昨日一名62歲男病人初步確診，展開追蹤調查工作，發現多一名物理治療部病人服務助理初步確診，正在調查相關關聯。

另外，病人確診方面，有4名病人入院篩查時發現確診，分別涉屯門醫院、聯合醫院、瑪嘉烈醫院及廣華醫院，大約有13名同格病人及3名醫護人員列為緊密接觸者。

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記者：李榮忠