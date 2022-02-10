【第五波疫情】再多一名94歲女患者離世　另有3人危殆6人嚴重

▲ 醫管局總行政經理（綜合臨床服務）李立業出席疫情記者會。（馮漢柱攝）

本港爆發第五波疫情，今日（10日）錄986宗確診，只有1宗為輸入個案，並有約800宗初步陽性個案。醫管局總行政經理（綜合臨床服務）李立業出席疫情記者會時表示，今日多一名染Omicron變種病毒94歲女患者（#18712）離世，患者有長期病患，沒有接種疫苗，本月8日因呼吸困難及心臟衰竭入院，篩查檢驗呈陽性要接受隔離治療，初時情況穩定其後轉為嚴重，並持續惡化，延至今日下午1時33分離世，至今共208位患者在公立醫院離世。

另有3名患者危殆，包括84歲男確診患者（#14814），在將軍澳醫院留醫，沒有接種疫苗；一名初步確診80歲男病人，已接種兩針疫苗，最後一針在去年9月接種；以及一名97歲，沒有接種疫苗的男初陽患者。

此外，亦有6名患者情況嚴重，包括在聯合醫院留醫的50歲男病人（#14930）及84歲男病人（#17506）、在瑪麗醫院留醫的77歲女患者（#13400）及91女患者（#16687）、在廣華醫院留醫的57歲男患者（#16485），以及在屯門醫院留醫的56男患者（#15540）。

李立業表示，大部分嚴重及危殆患者均沒接種疫苗，或者只接種一或兩針，他呼籲市民盡快接種，尤其長者更應接種第三針。

李立業又提到，醫管局大會今日通過將特別津貼的涵蓋至更多參與抗疫的人員，具體細節將稍後內部通知。

截至早上9時，過去24小時，醫管局共接獲宗呈報616個案，多359人康復出院，現時共有1,895名確診病人分別於北大嶼山醫院香港感染控制中心、醫院管理局傳染病中心、位於亞洲國際博覽館的社區治療設施及15間公立醫院留醫。

另有，有23名醫管局職員初步確診或確診，包括一名醫生、10名護士、2名專職醫療人員；政府專家顧問袁國勇在明愛醫院調查。詳情即看：【下一頁】

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記者：黃小冰