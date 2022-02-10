【新冠肺炎】醫管局認確診病人延遲送院不理想　提醒在家等候市民做好防傳染措施

▲ 醫院管理局總行政經理（綜合臨床服務）李立業。（馮漢柱攝）

本港第五波疫情持續，今日（10日）新增986宗確診個案，當中985宗為本地個案，另亦新增逾800宗初步確診。本港確診人數大增，醫管局指，目前每個確診病人要等候約數日才獲送院，承認情況不理想，呼籲在家等候送院的市民要做好個人衞生及感染控制措施。

醫院管理局總行政經理（綜合臨床服務）李立業今日出席疫情記者會。對於有接獲病毒檢測報告陽性的病人，遲遲未獲送院，有病人甚至由有病徵，等到沒有病徵，李立業指情況不理想，請市民見諒，又提醒市民如進行強制病毒檢測後接獲陽性報告，要耐心在家中等候；如使用快速測試劑呈陽性，要請家人、朋友或速遞公司幫忙交深喉涶液樣本，並在家等候。

李立業建議確診病人等候送院期間，在家中可以做好個衞生，包括勤手、戴口罩要貼面，可在外科口罩外加布口罩； 環境防感染方面，要保持房間空氣流動、獨自用膳、避免與家人接觸或有親密行為，每日以稀釋漂白水清潔家居，每周倒水至U型渠。

李立業又說，竹篙灣目前已接收約300名輕症病人，預期第一期的500多張病床很快會滿，當局很快可用到第二期設施。

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記者：黃悅晴