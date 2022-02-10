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【第五波疫情】醫管局籲市民求診時表明是否屬強檢人士　以安排適合輪候位置

社會 17:02 2022/02/10

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本港疫情持續。 （黃建輝攝）

本港第五波疫情持續，今日（10日）新增986宗確診個案，當中985宗為本地個案，另亦新增逾800宗初步確診。

醫院管理局總行政經理（綜合臨床服務）李立業呼籲，如果市民到急症室或普通科門診求診，需要告知醫護人員是否屬於強檢人士或者是否已接受抗原檢測，醫護會進行風險評估後安排等候位置，避免與其他市民出現交叉感染。

他又呼籲，如市民收到病毒檢測陽性報告，要耐心在家等候，他指明白情況不理想，請市民見諒。

另外，因應求診人士及病人人數急升，醫管局大會通過向更多醫護人員發放特別津貼擴展，以表達對前綫醫護肯定。李立業指，目前於北大嶼山及亞博社區治療設施工作的醫護人員獲特別津貼，有關安排將擴展，醫管局敲定細節後，會有內部通信。

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一文看清強制檢測方法及途徑：https://bit.ly/3stkd4p

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記者：黃悅晴

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張竹君 疫情 衞生防護中心 衞生署

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