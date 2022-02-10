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【第五波疫情】本港新增986宗確診個案　985宗為本地感染【不斷更新】

社會 16:41 2022/02/10

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第五波疫情嚴峻，本港多區出現不明源頭個案。食物及衞生局副局長徐德義、衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君和醫院管理局總行政經理（綜合臨床服務）李立業今日（10日）下午出席記者會交代最新疫情。徐德義指，確診個案由初一的百多宗，至昨日有逾千宗，9日內升幅近10倍，要以非常手段阻截病毒傳播，以免拖垮醫療系統。詳情即睇【下一頁】

張竹君指，本港今日新增986宗個案，其中985宗為本地個案，883宗為omicron個案，另亦錄得800宗初步陽性。愉景灣廣場疑有傳播　商場須關閉清潔消毒，詳情即睇【下一頁】；再多8間院舍出現感染個案，多名長者須檢疫。詳情即睇【下一頁】

李立業稱，再多一名94歲患者離世　另有3人危殆6人嚴重，詳情即睇【下一頁】

 

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記者：蘇文軒

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