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【施加保釋】10.6反緊急法遊行暴動罪脫　律政司申上訴3人出獄解高院施加保釋

社會 16:09 2022/02/10

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高等法院。（資料圖片）

2019年10月6日反緊急法遊行中，4名學生及男結他老師涉於灣仔參與暴動及使用蒙面物品，5人於區域法院經審訊後，被裁定暴動罪名不成立，禁止蒙面罪則罪成。律政司申請以案件呈述形式就暴動罪提出上訴，其中3人就禁蒙面罪服刑完畢，今(10日)被押解至高等法院，律政司申請向3人施加保釋條件獲批，3人准保釋候訊，其間不准離港等。

案中涉及5名被告為案發時15歲男生、17 歲李姓女生、蘇雅賢（19 歲）、謝兆雄（24歲）及結他老師陳樂燊（28歲），同被控1項暴動罪及1項身處非法集結時使用蒙面物品罪。

各人經審訊後，早前於區域法院裁定暴動罪不成立，李早前承認禁止蒙面罪，其餘被告則被裁定罪成，除15歲男生被判更生中心及17歲女生被判社會服務令外，其餘3人被判監10星期，並於今早刑滿出獄。

律政司就暴動罪以案件呈述形式提出上訴，據悉，3名涉案人士今早出獄後，由警方押解至高等法院，由律政司申請向3人施加保釋條件，今午於高等法院進行。

3名答辯人不反對申請，上訴庭法官批准3人分別准以1,000至2,000元現金保釋外出，其間不得離港及須交出旅遊證件，每兩周須到警署報到等。

據悉，案中被判社會服務令的17歲女生，早前亦已被帶到高院，以相類條件保釋外出候訊。餘下15歲男生，則有待其完成更生中心刑期後才處理。

早前社工陳虹秀等共8名男女，被控涉及2019年8.31反修例遊行完結後於灣仔一帶參與暴動，8人分別於審訊期間被裁定表證不成立及罪名不成立。律政司申請以案件呈述形式提出上訴，同樣向8人申請施加保釋條件獲批。

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記者：林育慧

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