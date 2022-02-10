【排隊檢測】排隊早變「不文明」 曾智華：捱幾小時做檢測實在太折磨

人心肉做，相信，任何一個正常心智的香港人，見到近日大量行動不便長者，被迫在寒冷天氣、甚至淒風苦雨下排大長龍，捱足幾小時做檢測，皆無可能「過意得去」的。因為實在太折磨，太不人性化，也根本無必要！

點解我肥碌咁講？

香港，乃國際商業城市，事事先進。曾經或現正移民的朋友，無不讚歎香港人的效率及方便程度，乃世界之冠。

社會，應該不停進步而非退步的。

舉個簡單例子，從前到茶樓飲茶，最令人不安，為永遠有幾個面露不滿茶客，企在背後，施加壓力迫你快快食完即走。而你一走，班友就立即搶位。

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今天，當然再無呢種現象，改為大家先登記，再輪枱，人人文明守禮，這才是香港。

上周到土瓜灣恒生銀行辦點事，久未踏足，心理準備要排大長龍。

豈料，奇，人人安靜坐着玩手機。點解？因已改咗撳電腦號碼，輪到你才行埋櫃枱辦理一切。

事實，近年不少政府部門及公立醫院，人龍也紛紛失蹤，例如我肥碌每年到幾次的QE，以前抽血或取藥皆要排大隊。

如今？全部撳電腦飛，大家安靜坐下等；取藥更先進，有手機App通知你時間，未輪到？先到餐廳歎杯靚咖啡可也。

好嘞，香港處處包括政府部門已行到不用排隊這種「文明安排」（地產商賣樓為造勢又不同！），為乜如今檢測要如此荒謬地「虐待」市民，尤其要行動不便的長者受苦？設置幾個電腦撳票機，好大工程咩？唔該答下我？

全文到於「經濟日報」，原題為《排隊早變不文明》

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