【新冠肺炎】教育局3個部門暫停開放　學位分配組提供有限度服務

▲ 教育局3個部門暫停開放，學位分配組提供有限度服務。（資料圖片）

因應政府僱員特別上班安排延長至2月18日，教育局發言人今日（10日）表示，各區的區域教育服務處、幼稚園及幼兒中心聯合辦事處在此期間繼續提供緊急和必須的公共服務，以及與防疫抗疫有關的工作。

教育局發言人表示，教育局學位分配組亦會繼續提供有限度的熱線電話查詢及預約服務；教師註冊小組會在情況許可下適時邀請申請人進行有關工作，原則上不會影響於本學年上任的新教師的申請；至於已預約於九龍塘教育服務中心進行的聽力服務，教育局人員會聯絡相關家長作合適安排。

不過，教育局以下單位暫時不會對公眾開放：

教育局學位分配組

資歷架構秘書處

教師註冊小組

發言人提醒市民，如有需要前往有關單位，應先以電話聯絡該單位。市民亦可利用郵寄、投遞箱或網上服務等方法，以獲所需服務。

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責任編輯：李榮忠