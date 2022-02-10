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【跨家庭限聚】徐德義：婚禮與註冊結婚有分別　規例寫得更仔細以照顧法例需要

社會 17:18 2022/02/10

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食物及衞生局副局長徐德義醫生。（馮漢柱攝）

當局收緊社交距離措施至2人，禁止任何跨家庭聚會，即兩個住戶以上的聚集已屬違法。對於當局多次更改婚禮限制，食物及衞生局副局長徐德義指，以往婚禮現象屬於群組聚集，帶來感染風險，現時不應該進行，但考慮到婚禮與婚禮註冊有「微妙的分別」，當局設計限制時，考慮到有人不需要舉行婚禮慶典儀式，但需要進行法例程序，故當局寫得更為仔細，列明某些組合同時出現是可以的，以照顧有人只是註冊結婚的需要。

他又指，現時疫情發展迅速，呼籲市民減少不必要的社交活動，調節生活習慣、減低人流。在醫療配套方面，當局正在部署優化檢疫措施。他說，將來會視乎疫情發展，規劃措施控制疫情。

被問及近日多宗確診個案未能送院，當局有如何安排。徐德義指，政府一直維持動態清零的目標，當局正與不同政府部門商討政策，包括增強檢測能力及增加檢疫措施，政府會逐步增加目前容量應對目前疫情。

一文看清強制檢測方法及途徑：https://bit.ly/3stkd4p

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記者：陳葆琳

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