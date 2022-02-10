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【迪士尼業績】香港迪士尼今年第1季營運68日按年增24日　帶動度假區收入增加

社會 16:32 2022/02/10

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迪士尼首財季賺218億美元按年增34%，受惠主題樂園遊客及Disney+訂戶增長。（資料圖片）

迪士尼樂園母公司華特迪士尼今日（10日）公布首個財政季度收入，按年增長34%，達218億美元，主要受惠於主題樂園的遊客人數增幅擴大，以及旗下媒體串流業務Disney+訂戶增長所致。

華特迪士尼今年第1季業績是截至同年1月1日，業績顯示受惠於入場人數、酒店房間出租夜數和郵輪航班上升，集團旗下樂園、體驗與產品業務季度收入大有增長，從去年同期36億美元倍增至72億美元，非美國地區相關的營業收入轉虧為盈，由去年同期財季虧損2.62億，轉為今年賺2,100萬。

報告亦提及香港迪士尼樂園於2022年第1季營運了68日，較去年同期42日增加，兼入場人次提高，帶動度假區收入增加並減低虧損。

另外，雖然成立兩年的Disney+至今仍未獲利，但截至首財季末，訂戶已增至1.298億個，較市場估算多60萬個，今年首財季新增1,180萬名訂戶，華特迪士尼預計在更多原創內容帶動下，下半年的用戶增長將較上半年強勁。

迪士尼財務總監Christine McCarthy稱，集團研究在第二財季加大串流平台節目和製作費用的投資，估算將增加8至10億美元，其中包括Hulu直播節目的費用。

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責任編輯：陳麗娜

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